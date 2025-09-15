Uno de los aparatos eléctricos más usados por algunas mujeres es la plancha de pelo, aliada de la rutina de belleza. Sin embargo, pocos conocen la importancia de mantener este dispositivo limpio y en buen estado para garantizar no solo su eficacia, también la salud del cabello.

Restos de productos capilares, como lacas, aceites, sérums o protectores térmicos, se acumulan en las placas con el uso frecuente, lo que puede generar malos olores, pérdida de brillo en el cabello e incluso daños permanentes en la cutícula capilar.

Por ello, es importante realizar una limpieza regular a la plancha sin necesidad de productos especializados ni demasiado tiempo, pero sí con mucho cuidado y atención para evitar dañar el dispositivo.

Este proceso no solo mejora el resultado al alisar el cabello, sino que asegura una mayor durabilidad del aparato.

¿Cuánto dura una plancha de pelo? | Foto: Getty Images

Truco de limpieza para la plancha de pelo

De acuerdo con el blog Termix, cualquier método de limpieza debe iniciar con medidas de precaución que, aunque suenen obvias, podrían pasar desapercibidas: desenchufar la plancha y tenerla apenas tibia al tacto.

Para el proceso de limpieza, expertos recomiendan utilizar un paño de algodón humedecido en agua caliente, procurando escurrirlo muy bien para evitar que la humedad penetre en el sistema eléctrico.

Luego, frotar con firmeza las placas, prestando especial atención a los bordes, ya que en estas zonas la suciedad puede afectar el movimiento y provocar ruidos o pequeños atascos.

Si después de este primer paso aún permanecen restos, el recurso más efectivo es un algodón impregnado en alcohol, que, aplicado siempre con la plancha fría, ayuda a eliminar completamente cualquier residuo.

Además, recomiendan nunca emplear sustancias abrasivas, como limpiadores en polvo, esponjas metálicas o químicos fuertes, ya que pueden dañar el recubrimiento de las placas y comprometer la eficacia del aparato.

¿Por qué es necesario limpiar la plancha de pelo?

Con el uso constante, las placas de la plancha acumulan residuos que no siempre son visibles a simple vista.

Estos restos, al ser expuestos al calor, se carbonizan y adhieren con mayor fuerza a la superficie, generando manchas oscuras que disminuyen la efectividad del aparato.

Una plancha bien cuidada puede durar varios años, mientras que una sin mantenimiento puede deteriorarse en cuestión de meses. | Foto: Getty Images

Según expertos, el contacto de estas impurezas con el cabello puede ocasionar resequedad, puntas abiertas y una apariencia opaca.

Además, la acumulación de suciedad reduce la distribución uniforme del calor, lo que obliga a pasar varias veces la plancha por el mismo mechón y, en consecuencia, incrementa el riesgo de daño térmico.