Arrugas debajo de los ojos: algunas recomendaciones para evitar que aparezcan

Es común que con el paso de los años comiencen a salir algunos indicios de que ya no se es tan joven y la piel ya está pasando factura de ello, lo cual no debe ser algo para alarmarse o sentirse mal consigo mismo, dado que es un proceso natural del cuerpo y que no tiene nada de malo; sin embargo, si simplemente se desea retrasar dichos efectos, es completamente normal.

Por ello, muchas personas buscan alternativas naturales a los procesos estéticos convencionales que incluyen estar dentro de un quirófano o una sala especializada, utilizando remedios e incluso siguiendo algunas rutinas o acciones para prevenir su aparición, porque es bien sabido que es más fácil prevenir que reparar algo que ya ha sucedido.

Cabe resaltar que las bolsas de los ojos no indican necesariamente un problema, así sean bastante prominentes, por lo que no son motivo de alarma, aunque algunos pocos casos pueden indicar una reacción alérgica, especialmente si hay otros síntomas como rasquiña o fastidio en la zona, por eso es de vital importancia visitar un médico si llegan a aparecer estos síntomas adicionales.

Algunas recomendaciones

Evitar en la medida de lo posible el exceso de sal

Esto se debe a que el consumo desmedido de sal tiende a generar la famosa retención de líquidos que, aunque sea difícil de creer, puede hacerse debajo de los ojos y por ello es portante llevar una dieta balanceada en sal, incluyendo más alimentos enteros y frescos, dado que a diferencia de otros alimentos no contienen sales añadidas.

La actividad física es fundamental

El ejercicio es fundamental en los seres humanos, puesto que los efectos de sedentarismo pueden ser más perjudiciales de lo que la gente se imagina, además de que es importante eliminar toxinas y el exceso de líquidos a través del sudor, cosa que de igual manera beneficia la eliminación de dichas arrugas indeseadas. Ejercicios físicos como cardio y entrenamiento con pesas, los ejercicios faciales pueden mejorar la apariencia de su piel.

El colágeno es de los mejores aliados

El colágeno es el pegamiento natural del cuerpo que mantiene la piel firme y elástica, por ello si no se consume lo suficiente a través de la alimentación, la piel puede perder todo su brillo y fuerza, ya que es algo que pasa comúnmente con la llegada del envejecimiento, lo cual la hace completamente natural, pero no retrasarle.

De hecho, el colágeno es la proteína más abundante de todo el cuerpo humano y por ello se encuentra en los músculos, huesos, tendones y piel, lo cual la hace supremamente importante si lo que se desea es evitar que dichas arrugas aparezcan.

Otros remedios caseros para atenuar las ojeras:

Rodajas de papa

Este tubérculo es un remedio indicado para eliminar las ojeras, gracias a que desinflama esta parte de la cara y ayuda a quitar la pigmentación, asegura el portal Su Médico. Para aplicarla solo se debe trozar una papa en rodajas gruesas, ponerla en los párpados y dejarla actuar durante 20 minutos.

Manzanilla

Al igual que con el té verde, las bolsas de té de manzanilla son una buena opción para desinflamar la zona del contorno de los ojos. Se recomienda usarlas frías para que actúen como compresas refrescantes.

El procedimiento es el mismo que con el té verde. Sin embargo, en caso no tener las bolsitas de manzanilla, sino las flores de la planta, se puede hervir una taza de agua con una cucharada de estas. Cuando el agua esté hirviendo se agregan las flores, se apaga el fuego y se tapa hasta que alcance la temperatura ambiente. Luego, se mojan dos algodones y se colocan uno sobre cada ojo, entre 15 y 20 minutos. Lo recomendable es realizar esta aplicación en la mañana al despertar.