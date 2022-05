Así es la personalidad de cada persona según el tipo de sangre

No todas las culturas son iguales y eso hace que variables como las ideologías, prácticas o creencias tengan puntos a favor o en contra. Un ejemplo de esto se da en Japón, pues en esta parte del mundo se considera que el tipo de sangre de un sujeto podría determinar su personalidad.

De acuerdo con datos recopilados por el medio Japan Today, la mayoría de personas conoce su tipo de sangre, pero hay extranjeros que no tienen ni la mínima idea de ello y eso les asombra a los habitantes del país asiático.

La sorpresa radica en que para los japoneses la sangre tiene cierta afinidad y personalidad. En ese sentido, es normal que en una charla cotidiana de este territorio se pregunte sobre el líquido de color rojo que se encuentra en el organismo y es esencial para la vida. Incluso, según el citado portal, existen casos en los que las mujeres eligen a su esposo según el tipo de sangre que corre por sus venas.

Existen varias creaciones literarias que abordan el tema de la relación que hay entre la personalidad y la sangre, una de ellas es A, B, O, AB gata jibun no setsumeisho (Una guía para los tipos de sangre A, B, O, AB; en español).

La obra, que ha logrado cosechar significativas ventas en Japón, fue escrita por el autor que lleva el seudónimo de Jamais Jamais.

Japan Today comparte la temática que aborda el libro, el cual tiene como eje central los modos de ser a partir de la consanguinidad.

Personalidad de las personas con sangre tipo A

Son caracterizados como seres que comprenden y saben entender a los demás. De este modo, el libro consigna que son hospitalarios, no les gusta pelear e incluso prefieren no expresarse para evitar discusiones. En adición, sentirse satisfecho es una prioridad para los sujetos con este tipo de sangre, por lo que no dan una paso sin terminar otro, además son meticulosos, les gusta la limpieza, saben asumir responsabilidades y se esfuerzan más de lo que deberían hacerlo.

Personalidad de las personas con sangre tipo B

Son sujetos que siguen su propio camino y hacen lo que les parezca más conveniente sin tener que acudir a la aprobación de los demás. Conjuntamente, se les considera como “los maestros de romper las reglas”, ya que su despreocupación refleja la carencia de entender los sentimientos del otro. Sin embargo, también son optimistas, piensan de manera flexible, les gusta jugar y enamorarse varias veces. Respecto a lo último, su mayor temor es el de estar solos en el mundo.

Personalidad de las personas con sangre tipo AB

La citada obra literaria consigna que estas personas resaltan porque les gusta perseguir sus sueños a como dé lugar, pero, para lograrlo, tratan de mantener la serenidad y espiritualidad en cada acción que efectúan. Además, su personalidad es tranquila y racional, son sensibles y eso hace que sean un blanco fácil de lastimar, les gusta aprender, comprender nuevos temas, estudiar y aportar ideas creativas a cualquier conversación. De hecho, son catalogados como “los ratones de la biblioteca”.

Personalidad de las personas con sangre tipo O

Las personas con este tipo de sangre son realistas y saben desenvolverse muy bien en temas económicos. Sumado a esto, tratan de dar y recibir energía todo el tiempo para luego ser utilizada, con fuerza, en momentos de tensión o adversidades que se presenten en el camino. De igual forma, se les conoce por ser románticos, ambiciosos, anhelar riquezas en grandes cantidades, tienen la capacidad de liderar masas y cuidar a los suyos.