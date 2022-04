Estos son los 10 hábitos japoneses para vivir mejor

La cultura oriental se diferencia de la occidental en los modos de vida que se llevan a cabo. En efecto, países asiáticos como Japón ocupa el puesto número uno de las naciones con mayor esperanza de vida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Conservar y mantener la vida es una variable que comúnmente todas las personas que habitan el mundo tienen en cuenta; gozar de una buena salud, no sufrir complicaciones, permanecer con el ánimo enérgico y ser feliz son decisiones que se relacionan con hábitos y modos de ser, según expertos en psicología.

De hecho, Infosalud dice que la felicidad es un condicionante para vivir mejor, por ello, es importante marcar un objetivo. En la búsqueda de alcanzar metas y conservar las maravillas de la vida, existen hábitos japoneses que pueden ser adoptados por cualquiera que desee cambiar su comportamiento.

Vivir mejor es un tema que se ha tomado el poder en obras literarias asiáticas, principalmente en libros como “Ikigai, el método japonés para una vida larga y feliz”, y “Genki, las 10 reglas de oro de los japoneses”. De acuerdo con información recopilada por el blog de Ikigai, Japón se ha caracterizado por ser uno de los 10 países con menor índice de criminalidad del mundo y el segundo país con mayor nivel de educación.

Sumado a esto, las costumbres que se visibilizan en esta nación han logrado que sus ciudadanos lleguen hasta los 100 años o más. Con todo esto, conocer un par de hábitos japoneses podría ser una buena alternativa para la vida.

La vida es un tema en el que la cultura de un territorio interviene junto a los modos de habitar el mundo. - Foto: Getty Images

1. Ser amable y agradecido: las citadas fuentes literarias mencionan que ser amable no significa estar sonriendo con todas las personas que se encuentran en el entorno; al contrario, es algo mucho más simple y se trata de “los pequeños gestos del día a día”. Por ejemplo, ayudar con una dirección, compartir información, preguntar a los demás cómo se encuentran y dar las gracias a todos y por todo.

2. Simplificar cada proceso: resulta que en ocasiones las personas viven en un completo desorden mental. Para la japonesa Marie Kondo eso no debe pasar, y por ello considera que se debe simplificar cada acción: “Se trata de quitar de tu vida lo que te estorba”, consigna Ikigai.

3. Apreciar la belleza: los alrededores están llenos de sorpresas y mundos por explorar. Por eso, un hábito japonés para vivir mejor es el de tomarse un tiempo para apreciar cualquier entorno, ya sea natural o urbano, además si resulta no ser tan “bonito” se puede recurrir a la imaginación.

4. Dar siempre lo mejor: suele pasar que hay sujetos quienes tienen en mente la premisa “se da lo que se recibe”. Sin embargo, a pesar de las adversidades, la cultura japonesa recalca que se debe dar lo mejor de sí mismos sin caer en el perfeccionismo.

Una mujer sonríe durante una manifestación contra la violencia de género con motivo del Día Internacional de la Mujer en La Paz, Bolivia, el martes 8 de marzo de 2022. (AP Photo/Juan Karita) - Foto: AP

5. Cuidar lo que se come: los alimentos también pueden incidir en los modos de vida. La pareja de libros de vida larga y reglas de oro explican que lo más importante es analizar “cómo lo que comes te hace sentir”. Así, se cosecha una conciencia alimentaria sin necesidad de recurrir a la obligación.

6. Conectar consigo mismo: una de las alternativas para implementar este hábito es a travès de la meditación, conectar con el ser interior permite estar en paz y tener una mejor calidad de vida, según Ikigai. Se recomienda tomar un tiempo al día por la mañana o por la noche para meditar al menos 10 minutos.

7. Rodearse de la naturaleza: la astrología y otras áreas del conocimiento dicen que la naturaleza contiene energía importante para la vida. En ese sentido, los entornos naturales juegan un papel fundamental en Japón a través de sintoísmo, que venera a los espíritus de la naturaleza; la respetan e incorporan en sus vidas.

Mujer libre respirando aire limpio en el bosque de la naturaleza. Niña feliz desde atrás con los brazos abiertos en felicidad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

8. Intentar hacer lo correcto: si bien es cierto que todo en la vida no se puede dar de la manera más oportuna, en el oriente existe el concepto ”Bushido”. El citado blog, junto a las obras literarias, mencionan que “significa intentar hacer siempre lo correcto, comenzar con las cosas más sencillas y obvias como no tomar lo ajeno, no tirar basura en la calle, no cometer crímenes y así sucesivamente”.

9. Buscar la calidad, más no la cantidad: hay una frase popular que dice “cuanto más mejor”, pero no aplica para este caso, ya que en la cultura japonesa se apunta a la calidad para ahorrar estrés y situaciones innecesarias. Un ejemplo de ello es preferir comprar un buen pantalón que puede llegar a costar el equivalente a 10 de los mismos, pero de mala calidad.

10. Convertir las metas y propósitos en objetivos: Ikigai señala que las metas y propósitos deben ser realistas y alcanzables. Luego de esto, establecer un plan de fondo y un plazo de tiempo.