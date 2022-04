Así se debe afrontar una ruptura amorosa según expertos

¿Quién no ha padecido de un mal conocido como el ‘corazón roto’? Muchas personas alrededor del mundo han experimentado una ruptura amorosa y han tenido que aprender cómo afrontarla.

Y es que sanar nunca es tarea fácil, pues se trata de experiencias que pueden traducirse en sensaciones físicas y emocionales, para alguna o las dos partes involucradas en la relación.

Si bien no hay una respuesta única y sencilla para superar este malestar, algunos expertos han entregado recomendaciones para que el proceso sea menos difícil. Vale aclarar que el éxito de estos consejos depende también en gran medida de la situación de cada pareja y los recursos emocionales de cada persona.

¿Cómo superar una ruptura amorosa?

Existe una serie de estrategias y consejos que pueden ayudar a aliviar el malestar que produce terminar una relación. Sin embargo, no sirven igual en todos los casos y ello depende de las condiciones de cada caso en particular, ya que no hay una única forma de sentir o atravesar por una ruptura amorosa.

No obstante hay algunas primeras recomendaciones que pueden servir de guía para aquellos que están experimentando una situación de este tipo.

De acuerdo con la psicóloga Leticia Navarro, consultada por el diario El Comercio, lo primero que hay que entender es lo sucedido, reconocer que se ha terminado la relación y que esa es la realidad. Muchas veces los seres humanos tienen a huir de las crisis y evitar darle lugar a las emociones que producen, y eso es lo que menos se recomienda hacer en ese momento.

Lo segundo, explica, es comprender que es natural expresar las emociones de distintas formas, desde sentirse triste, desanimado, cansado, hasta sentir ira, pues se trata de una pérdida en todo caso. Sin embargo, es necesario procesar esas emociones y reconocer que la vida sigue.

En este sentido, el blog de Psicólogos Infantiles Madrid, señala que es necesario darle lugar a las emociones en cada una de las fases del duelo y gestionarlas. Es común que se presente un desequilibrio mental y emocional tras la ruptura, que puede variar en su duración e intensidad dependiendo de cada persona, pero consiste en una fase natural de adaptación. No obstante, es fundamental saber que es solo una fase y que es necesario trabajar en recuperar el bienestar.

SEMANA comparte algunas estrategias de expertos para afrontar esta situación difícil de la mejor manera:

Nombrar las emociones. Poder identificar lo que se siente es clave para saber dónde se debe sanar, por ello algunos expertos aconsejan poner en palabras el dolor y tratar de describirlo. En este ejercicio, ayuda mucho escribir, puede ser para explicar cómo ha sido vivir la ruptura o a manera de despedida, como un símbolo para desprenderse de la relación, explica el portal Psicología y Mente.

Escuchar y reconocer las señales que da el cuerpo. Tratar de entender qué está experimentando el organismo, por qué se siente cansado o triste, a qué responde cada dolor físico, todo ello es esencial para sanar.

También es fundamental empezar la transición hacia una nueva fase, aceptando la realidad de lo sucedido. Es preciso aclarar que este consejo no consiste en evadir los sentimientos, sino saber que la siguiente tarea es recuperar y crecer nuevamente como persona. En ese sentido, desde Psicología y Mente recomiendan retomar viejos hábitos o actividades que se dejaron de realizar durante la relación o, en su defecto, crear unos nuevos pasatiempos para distraer la mente y disfrutar de nuevo los espacios consigo mismo.