Así se prepara el té de cúrcuma y manzanilla para prevenir el Alzheimer y el Párkinson

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que “la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara entre un 60 % y un 70 % de los casos”, siendo las mujeres las más propensas a desarrollarlo porque viven más que los hombres.

“Las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada. En la Región de las Américas, el 66 % de las muertes por Alzheimer y otras formas de demencia son mujeres” precisa la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Lo anterior lo corrobora la Harvard Medical School, en una de sus publicaciones, donde precisa que una de las razones principales por la que las mujeres son más propensas a desarrollar Alzheimer es porque tienen probabilidades de vivir más que el género masculino, por lo menos, cinco años más. Además, explica que cuando una persona vive más, incrementa la posibilidad de desarrollar Alzheimer.

Esto se da, porque esta afección es progresiva y en la sociedad hay más mujeres que hombres, pero incluso, si alguien avanza en edad -sin importar su sexo- aumenta las probabilidades desarrollar este tipo de demencia.

No obstante, cabe aclarar que el género masculino también se ve afectado, ya que la enfermedad no hace preferencia de sexo. Por esto, es importante mantener hábitos saludables que reduzcan las probabilidades de su desarrollo, como la actividad física y un plan de alimentación que impacte al cuerpo, pero favorezca de gran manera al cerebro.

Estudios revelan que algunas células pueden permanecer vivas por horas en el cerebro, luego de la muerte de una persona. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Igualmente, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, define el Parkinson como un “trastorno del movimiento” que se debe a la falta de producción de dopamina, es decir, que la cantidad es mínima para el cerebro, siendo una enfermedad también degenerativa.

Dieta balanceada a favor de enfermedades degenerativas

Alimentos ricos en ácidos grasos, como los que contiene el omega-3, son buenos para el corazón, porque tienen la capacidad de reducir los triglicéridos, disminuir la presión arterial alta, combatir el colesterol y contrarrestar la arritmia, asegura la entidad de ciencia y salud americana. “Estas grasas saludables también pueden ayudar con el cáncer, la depresión, la inflamación”, menciona MedlinePlus en un informe.

Asimismo, su consume es favorable para el buen funcionamiento y estructura del cerebro, porque los ácidos tienen un efecto protector.

Los alimentos ricos en omega 3 son favorables para incluir en una dieta tendiente a controlar el colesterol. - Foto: Getty Images

Es entonces que aun cuando el Alzheimer o el Parkinson no se pueden prevenir ni tampoco son reversibles, es decir, no tienen cura, existen alimentos orgánicos que tiene muchas propiedades, entre ellas, los antioxidantes que se caracterizan por bloquear los radicales libres que deterioran las células del cuerpo, evitando el envejecimiento prematuro, e incluso el cáncer, lo que quiere decir que, disminuyen las probabilidades del desarrollo de enfermedades, no necesariamente las eliminan.

Manzanilla

Tua Saúde en uno de sus artículos revisados por la nutricionista, Tatiana Zanin, asegura que la manzanilla es una planta medicinal que es incluida en muchos tratamientos, gracias a sus compuestos bioactivos que tienen la capacidad de reducir niveles de estrés y ansiedad. Además, de combatir los síntomas de diferentes trastornos digestivos.

Pero su acción sobre el sistema nervioso es favorable para quienes desean contrarrestar el insomnio, un trastorno del sueño que afecta la salud de una persona, debido a que el cuerpo deja de funcionar correctamente, porque al dormir, se restaura y el cerebro se renueva de todas las experiencias vividas.

Foto referencia sobre té de manzanilla - Foto: Getty Images

Cúrcuma

Por su parte, la cúrcuma se caracteriza por ser rica en antioxidantes y antiinflamatorios que tienen un efecto sobre el sistema nervioso, pero más exactamente, sobre el cerebro, reduciendo las probabilidades de Alzheimer y Parkinson, señala el sitio web mencionado.

Es entonces que estos dos alimentos al ser fusionados en una bebida fortalecen el sistema inmune y nervioso, inclusive el cardiovascular se ve beneficiado.

La cúrcuma tiene efectos antioxidantes. - Foto: Getty Images

Modo de preparación

Hervir una taza de agua. Una vez haya alcanzado su punto de ebullición, bajar del fuego. Agregar flores de manzanilla y cúrcuma rallada o en polvo. Revolver.

Se recomienda antes de su consumo regular, consultar con un profesional de la salud, para clarificar sus efectos.