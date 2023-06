Así se prepara el té de romero para eliminar el exceso de gases y reducir la hinchazón

Conocido también como distensión abdominal, el abdomen hinchado puede ser causado por numerosas complicaciones, entre la cuales se destacan, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus):

Colon irritable

De acuerdo con MedlinePlus, el síndrome del intestino irritable “afecta al intestino grueso”. Los principales síntomas que se presentan son estreñimiento y diarrea. Asimismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas a padecerlo que los hombres.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, añade.

Intolerancia a la lactosa

Los National Institutes of Diabetes and Digestives and Kidney Diseases (NIDDK) explican que es una afección en la cual hay una dificultad para absorber la lactosa, puesto que el intestino delgado no la produce adecuadamente.

“La lactosa que no se digiere pasa al colon. Las bacterias en el colon descomponen la lactosa y crean fluidos y gases. En algunas personas, estos fluidos y gases adicionales causan síntomas de intolerancia a la lactosa”, indica en uno de sus informes.

Muchas personas tienen intolerancia a la lactosa. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Síndrome Premenstrual (SPM)

En este caso, la enciclopedia médica menciona que se refiere al conjunto de síntomas que aparecen en la segunda mitad del ciclo menstrual, es decir, que “14 días o más después del primer día de su último ciclo menstrual”, precisa.

Entre los factores de riesgo, MedlinePlus menciona que las mujeres entre los 20 y 40 años suelen experimentar estos síntomas. Asimismo, quienes tienen antecedentes familiares con depresión.

Por esto, síntomas como estreñimiento o diarrea; gases intestinales; sensibilidad en las mamas y dolores de cabeza son comunes.

Antes de la menstruación algunas mujeres suelen experimentar síntomas. - Foto: Getty Images

Es entonces que muchas de las afecciones que causan la hinchazón en el estómago también encuentran relación con los gases intestinales, que son formados por tragar aire. Además de consumir bebidas carbonatadas, masticar chicle, hablar cuando se come o incluso consumir líquidos con la ayuda de pitillos.

Incluso, muchos son los alimentos que pueden provocar gases como los que son ricos en fibra (frijoles), los cereales integrales, las verduras y las frutas. Sin embargo, algunos edulcorantes artificiales, también se ven involucrados.

Por esto, la creencia popular argumenta que algunas bebidas o remedios caseros pueden ayudar a deshinchar el estómago y reducir la formación de gases intestinales. Se sugiere consultar con un profesional de la salud.

El romero tiene muchas propiedades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Té de romero para reducir los gases

De acuerdo con el portal Tua Saúde, esta planta aromática brinda beneficios a la piel por su poder tónico, antiséptico y cicatrizante. También ayuda en el buen tránsito intestinal, reduciendo así la producción de gases y la distensión abdominal. Además, su acción antioxidante procura el buen desarrollo del sistema inmunológico.

Además, tiene una acción hepatoprotectora, por lo que no recomienda su consumo en quienes tienen un diagnóstico de enfermedad hepática.

Cabe destacar que el romero es usado en la belleza. Por ejemplo, Mundo Deportivo asegura que su uso ayuda con la prevención de la caída del cabello, estimulando la circulación en la zona capilar, fortaleciendo el crecimiento de las hebras capilares y su textura.

Los gases intestinales se forman por tragar aire. - Foto: Getty Images

Así se prepara el té de romero

Según Tua Saúde, de esta manera se prepara té de romero. Sin embargo, es importante identificar cuáles son sus efectos secundarios y contraindicaciones porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades de consumo, por ejemplo, las mujeres en estado de embarazo, y lactancia no deberían optar por su ingesta. Incluso los niños tampoco.