Avena y canela para fortalecer las rodillas: así se pueden consumir

De acuerdo con la Clínica Mayo, mantener un cuerpo saludable es vital para que el organismo pueda cumplir en óptimas condiciones sus funciones. De esta manera, los músculos y las rodillas deben ser cuidados, ya que cumplen un rol fundamental en la salud del cuerpo.

La entidad explica que los huesos “cambian continuamente”, describiendo que el tejido óseo existente se desgasta y se genera uno nuevo con el paso del tiempo.

En su portal explica que cualquier persona es propensa a padecer osteoporosis; sin embargo, depende de la densidad ósea de los primeros 30 años de vida, que se podrá observar si hay o no un fortalecimiento o desgaste óseo que tendrá consecuencias más adelante.

Los aminoácidos que contiene el batido contribuyen a regenerar los tejidos. Foto: GettyImages. - Foto: Foto GettyImages.

Factores como el consumo o no de tabaco y alcohol, el sedentarismo, junto con una dieta rica en grasas saludables y fibras, hacen parte de los hábitos que se deben o no cambiar en un estilo de vida saludable.

Así mismo, la Clínica Mayo revela que las mujeres son más vulnerables en padecer osteoporosis porque tienen menos tejido óseo; y como ya se mencionó, la edad también es un indicador del debilitamiento de los huesos.

¿Qué hacer para evitar el debilitamiento en los huesos?

La entidad de salud americana explica en su portal que se debe incluir una dieta que tenga suficiente calcio. Alimentos como la leche, el brócoli, las almendras, el salmón, entre otros, son ricos en este mineral, propios para la salud del organismo.

Realizar actividades físicas son útiles en la salud del cuerpo; sin embargo, se recomienda acudir a un médico y/o entrenador físico que supervise la serie de ejercicios que se van a llevar a cabo para el fortalecimiento óseo.

Foto de referencia de mujer haciendo ejercicio y con dolor en su rodilla. Foto: Getty images - Foto: Getty Images

Por su parte, el National Institutes of Health (NIH), a través de Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center, describe que los huesos son el soporte de cuerpo que permiten a la vez efectuar movimientos. Por esto, es importante crear hábitos saludables para que no se debiliten o fracturen con facilidad.

La entidad recomienda consultar a un médico para confirmar si se padece o no de osteoporosis; sin embargo, destaca la importancia de mantener husos saludables, ya que esta afectación no genera síntomas, sino que es notoria porque los huesos se fracturan.

A través de un gráfico, NIH explica que los bebés entre los 0 a 6 meses de vida deben consumir al menos 200 mg de calcio. El consumo de este mineral es progresivo a través de los años; por ejemplo, un niño de uno a tres años debe consumir por lo menos 700 mg de calcio. Las personas entre 19 a 30 años de edad deben consumir 1.000 mg.

¿Qué es un dolor de rodilla?

La Clínica Mayo explica que un dolor en esta zona del cuerpo no es propia de un sector de la población, sino que puede aquejar a adultos o jóvenes. Algunas de las razones de su aparición son por “una ruptura de ligamento o un desgarro de cartílago”, explica.

¿Qué receta casera ayuda al fortalecimiento de las rodillas?

El portal Salud180 da a conocer una bebida que puede ayuda a aliviar el dolor de rodillas con tres alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Licuado de avena, canela y piña