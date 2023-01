Cáncer de estómago: recomendaciones para prevenirlo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),“el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo: en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran”. Los tipos de cáncer más comunes en el mundo son cáncer de mama, pulmón y próstata.

Cuando una persona es diagnosticada con cáncer quiere decir que presenta una alteración en algunas de las células de su organismo. Según explica la Biblioteca de Salud y Medicina de los Estados Unidos, Medlineplus, las células, con el paso del tiempo, envejecen, se dañan o se mueren; esto debido a que el cuerpo ya no las necesita. En el momento en que una persona es diagnosticada con algún tipo de cáncer, quiere decir que una célula comenzó a crecer sin control alguno o incluso no murió o no se reemplazó como debía.

Cáncer de estómago

Este artículo se enfocará en hablar del cáncer de estómago, ya que en su mayoría los pacientes que son diagnosticados con dicha patología mueren a causa de este diagnosticado, porque por lo general se encuentra en una etapa demasiado avanzada cuando es detectado.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Mundo Deportivo menciona que hay tipos de cáncer que son imposibles de prevenir; sin embargo, llevar unos buenos hábitos a lo lago de la vida hará que cuando se atraviese la enfermedad sea menos caótico e incluso menciona algunas recomendaciones para prevenir esta patología.

“Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el de estómago fue el quinto cáncer más frecuente del mundo en 2020, con algo más de un millón de nuevos casos y casi 800.000 fallecimientos”.

El cáncer de estómago puede ser silencioso. - Foto: Getty Images

Estudios recientes han revelado que este cáncer en su mayoría es diagnosticado gracias a factores genéticos y hereditarios, como ambientales y de alimentación; por eso es importante llevar un plan de alimentación sano y equilibrado la mayor parte de la vida, donde estén presentes buenas cantidades de frutas y verduras y donde se restrinja el consumo de alimentos ultraprocesados y cargadas de azúcar como gaseosas, jugos industrializados, productos de panadería, entre otros.

“El principal factor de riesgo del cáncer de estómago es la edad. Estos tumores se suelen dar en personas por encima de 55-60 años, en concreto, entre los 60 y los 70 años. La incidencia y la mortalidad en los más jóvenes están bajando, pero se ha experimentado un leve aumento, debido a sus malos hábitos alimenticios”.

Como prevenirlo

Se ha relacionado la incidencia y el padecimiento de este tipo de cáncer en pacientes que llevan una dieta cargada de sal; por lo que se recomienda reducirla, para ello se puede hacer uso del ajo o de otras especias de origen natural.

Consumiendo una gran variedad de frutas y verduras . Las frutas deben estar presentes en el desayuno, y en las dos meriendas del día y las verduras tanto en el almuerzo como en la cena, la idea es variarlas para obtener los nutrientes y vitaminas de la mayoría.

No fumar. “Fumar aumenta el riesgo, sobre todo de los cánceres de la sección superior del estómago cercana al esófago”.

Fumar puede desencadenar cáncer en los pulmones o en el estómago. - Foto: Getty Images

El alcohol aumenta el riesgo de padecer cáncer de estómago por lo que se recomienda evitarlo o consumirlo en pequeñas cantidades y no tan seguido.

Realizar actividad física con frecuencia, ya que el sedentarismo puede ser una de las causas que pueden desencadenar este cáncer . “Estudios que demuestran que la práctica regular de actividad física en el ámbito doméstico y en el tiempo libre reduce el riesgo de padecer tumores malignos dentro de este órgano”.