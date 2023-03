Cinco bebidas naturales para combatir el estreñimiento y mejorar el tránsito intestinal

Es importante no agregarle azúcar a las bebidas naturales.

El estreñimiento es una de esas afecciones que se suele combatir con medicamentos que se pueden encontrar fácilmente en cualquier farmacia. Sin embargo, también es posible contrarrestar con bebidas naturales, pero estas deben contar con la autorización de un profesional de la salud.

Antes de profundizar en estos jugos, es relevante conocer bien esta afección. El estreñimiento es una enfermedad en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

Según el mismo instituto, con esta afección también se pueden presentar heces duras, secas o grumosas, dificultad o dolor para evacuar y sensación de que la evacuación no fue completa.

La distensión abdominal, el dolor en la zona del abdomen o la necesidad de tener que hacer un esfuerzo cuando se intenta ir al baño son otros de los signos y síntomas más comunes del estreñimiento.

El estreñimiento es una de esas afecciones que se suele combatir con medicamentos que se pueden encontrar fácilmente en cualquier farmacia. - Foto: Getty Images

Esta afección puede ser algo ocasional, pero en algunas personas puede ser crónico, lo cual dificulta muchas de sus actividades diarias. Además, con el pasar de los años hay que acudir con más frecuencia a chequeos, pues con la edad se presentan dificultades para ir al baño.

Ahora bien, como se indicó anteriormente, hay algunas bebidas que se pueden consumir para combatir el estreñimiento y mejorar el tránsito intestinal. Y, una vez un especialista en el tema las autorice, de acuerdo con el portal Salud 180, estas son:

1. Jugo de aloe vera. “Es considerada una de las hierbas medicinales más funcionales, empleada por la industria alimenticia en bebidas recomendadas para mejorar los trastornos digestivos, incluido el estreñimiento. Gracias a su principio activo, antraquinona glucosidos y aloína, el aloe vera ofrece un efecto laxante”, inicia explicando la página web.

2. Jugo de pera. “La pera es un fruto con alto contenido de pectina, dada su capacidad de absorción de agua favorece el trabajo intestinal facilitando la evacuación de las heces, según información de Colorado State University. Por ello, el concentrado de fruta en jugo ayuda a combatir el estreñimiento”.

3. Agua de tamarindo. “Además de ser una fuente importante de fibra (8% de la que 50% es soluble), el tamarindo posee ácido tartárico y málico, ideales para curar el estreñimiento por sus efectos laxantes, explica un estudio del Institute of Technology-Pharmacy de la India. Para preparar la bebida, deja reposar o hierve el tamarindo en agua. Para mayores beneficios, toma un vaso de esta agua por las mañanas antes del desayunar”.

4. Licuado de papaya. “Tiene un gran efecto laxante ya que contiene papaína, una enzima digestiva que ayuda a regular el tránsito intestinal, a digerir mejor las proteínas. También es un antiinflamatorio natural que protege el estómago de úlceras y calma afecciones por intestino irritable, explica un estudio publicado en Journal of Medicinal Plants Studies. Lo ideal es preparar el licuado junto con la pulpa y semillas de la papaya. Bebe un vaso, idealmente por las mañanas”.

5. Jugo de ciruela. “Debido a su alto contenido en fibra, el jugo de ciruela mejora la función intestinal. Un estudio publicado en The Internet Journal of Nutrition and Wellness confirma que tomar un vaso de esta bebida, antes de alguna comida por 14 días, alivia los síntomas de estreñimiento crónico. Se observan heces más blandas y proporciona alivio inmediato en las primeras 24 horas del primer consumo”, puntualiza el sitio.

De igual manera, es necesario destacar que así como hay alimentos apropiados para combatir el estreñimiento, hay otros que no se deberían comer cuando se padece esta afección y estos son, por ejemplo, el arroz blanco, las carnes rojas, las papas fritas, la sal, entre otros más.