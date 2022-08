Cólicos menstruales: ¿cuándo preocuparse por los fuertes dolores?

La menstruación, periodo o regla marca el inicio menstrual de la mujer y suele aparecer cada 21 a 35 días durante dos y siete días. De acuerdo con el portal web Cuídate Plus, las mujeres pueden tener alrededor de 400 ciclos menstruales durante el periodo fértil, esto quiere decir que la regla vendrá 400 veces.

Con frecuencia, durante el ciclo menstrual se presentan distintos síntomas como cólicos, distensión abdominal, náuseas, cansancio, dolor muscular e incluso en algunos casos se puede presentar dismenorrea. Como tal, este dolor asociado a la menstruación puede ser primario y secundario, como lo indica José Manuel Traver, ginecólogo del Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime para el portal Cuídate Plus.

“En el primario no hay evidencia de enfermedad orgánica pélvica. Durante la menstruación el organismo produce unas sustancias denominadas prostaglandinas encargadas de desencadenar las contracciones del útero para expulsar la capa funcional del endometrio en el caso de que no se produzca un embarazo y estas son las causantes del dolor (a más liberación, más dolor)”, explica Traver para Cuídate Plus.

En el caso de la dismenorrea secundaria, este dolor viene provocado por una enfermedad orgánica pélvica. De acuerdo con el experto, este síntoma afecta entre el 40 y el 60% de las mujeres y en el 10% de ellas puede ser incapacitante, ya que este tipo de dolor es espasmódico y causa irradiación a la parte anterior de los músculos en el primero y segundo día del ciclo menstrual.

Sin embargo, hay distintas señales que se pueden presentar para poner en sobre aviso ante una dismenorrea secundaria que puede estar causando otro problema ginecológicos como la endometriosis, los quistes de ovario, enfermedades inflamatorias pélvicas, tumores benignos, adherencias intrabdominales o una obstrucción del canal endocervical.

Cuídate Plus señala que estas afecciones las pueden padecer mujeres de más de 25 años que presentan dolores severos por primera vez y en quienes presentan fiebre en los periodos de dolor. Para tratar estos casos, es importante acudir al especialista para que se diagnostique la enfermedad orgánica pélvica causante y tratarla. Del mismo modo, para confirmar el diagnóstico, el médico puede solicitar que se realicen pruebas que incluyen ecografía, hemograma, cultivos vaginales y/o laparoscopia.

¿Cómo tratar los cólicos menstruales?

Cuando los cólicos son productos de la naturaleza de la menstruación, es posible aminorarlos con algunos consejos. El portal especializado Mejor con Salud, listó algunos de ellos que previenen y tratan los dolores en la parte baja del abdomen:

No dejar de hacer ejercicio: mientras se está en esta etapa no se siente mucha energía para realizar actividad física; sin embargo, una publicación de Cochrane Library , citada por Mejor con Salud , indica que no es necesario realizar ejercicios de intensidad, basta con practicar alrededor de 30 minutos de yoga o aeróbicos.

Tener relaciones íntimas: según un estudio publicado en Science Direct , el mantener relaciones sexuales durante la menstruación hará que el útero se relaje y se alivien los dolores que llegan durante esta etapa.

Aplicar calor: aplicar calor tomando baños calientes, usando compresas calientes o almohadillas térmicas. El calor relaja los músculos del intestino, ayudando a que el gas circule, algo que suele acumularse durante la menstruación. aplicar calor tomando baños calientes, usando compresas calientes o almohadillas térmicas. El calor relaja los músculos del intestino, ayudando a que el gas circule, algo que suele acumularse durante la menstruación. El calor también puede reducir la sensación de dolor.

Escuchar el cuerpo: todos los organismos son distintos, por ejemplo, para algunas personas la ingesta de chocolate funciona como calmante de los cólicos, para otras, dormir es lo ideal. Además, no hay que forzar al cuerpo a hacer el que no se quiera.

Además de lo anterior, hay algunos alimentos que pueden aportar en la reducción de las molestias causadas por los cólicos. Estas son algunas opciones: