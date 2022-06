¿Cómo aclarar el cabello oscuro naturalmente?

Muchas personas no eligen los tintes por los efectos que puedan causar en el cabello.

Para quienes quieren cambiar el color de su cabello existen varias opciones, como los tintes, que es la más popular; los productos comerciales, y los tónicos especiales o tratamientos caseros. Independientemente de la opción que se elija, es importante consultar a un estilista profesional antes de aplicar cualquier producto en el cabello, pues los efectos pueden variar en el de cada persona.

Hay quienes deciden recurrir a remedios caseros. Cabe resaltar que no tienen una evidencia científica y sus efectos pueden variar en cada individuo. En su sección de Belleza, el sitio web Mundo Deportivo explica cómo preparar dos tratamientos caseros que pueden ayudar a aclarar el cabello. Cabe resaltar que este tipo de remedios debe ser consultado previamente a un médico. Asimismo, antes de su aplicación se debe realizar una prueba de alergia para verificar que no cause reacciones adversas en la piel.

Opción 1

El primer remedio casero que recomienda este portal web es con manzanilla. “Ha sido catalogada como el aclarador natural del cabello por excelencia, sobre todo en los cabellos más claros. En el caso de los castaños oscuros, los resultados no son tan notorios ni tan rápidos, pero sí es posible lucir con el tiempo unos naturales y bonitos reflejos castaños claros”.

Ingredientes

1 taza de agua.

1 bolsa de té de manzanilla.

Preparación

Poner a calentar el agua en una olla junto a la bolsa de té de manzanilla. Dejar hervir por 3 minutos. Apagar el fuego y retirar la olla. Dejar reposar por 5 minutos. Cuando esté fría, enjuagar el cabello con esta infusión. Escurrir el cabello con una tolla y dejar secar al aire libre.

Opción 2

La segunda alternativa que recomienda Mundo Deportivo es una mascarilla de manzanilla y miel. Para prepararla se necesitan los siguientes ingredientes:

1 cucharada de miel.

1 bolsa de té de manzanilla.

Agua.

Preparación

En una olla calentar el agua y agregar la bolsa de té de manzanilla. Esperar a que se enfríe la infusión. Cuando esté fría, agregar la cucharada de miel y revolver muy bien. Aplicar la mezcla en el cabello. Dejar actuar aproximadamente 45 minutos. Luego de este tiempo, enjuagar con agua tibia y luego realizar la rutina capilar habitual.

Consejos para cuidar el cabello teñido

El portal especializado en cuidado personal Mejor con Salud brinda algunas recomendaciones para tener en cuenta al pintarse el cabello. Es importante tener cuidados especiales para que el tinte dure mayor tiempo y no tome un aspecto desagradable.

Lavado: luego de que el cabello es pintado, lo ideal es esperar hasta 24 horas para lavarse el cabello. Después de esto también es importante regular la frecuencia en la semana. “los especialistas aseguran que, en el caso de los baños de color o tintes temporales, el número de lavados sí influye en la duración del tinte. En el caso de los tintes permanentes o las mechas, la frecuencia de lavado influye muy poco”.

Champú adecuado: al momento de teñir el cabello se deben utilizar los productos capilares que respondan a esta característica especial. Actualmente existe una gran variedad en el mercado para cuidar los cabellos tinturados. Es importante elegir el correcto pues “Estos productos contienen fórmulas suaves que nutren la fibra del cabello y, además de fijar los pigmentos, reducen la oxidación del color. Al utilizar estos champús, ayudaremos a que el tono del tinte permanezca intacto durante mucho tiempo. Si no lo hacemos, los pigmentos se pierden más rápido y el cabello se vuelve opaco y sin luz”, apunta Mejor con Salud.

Secador y plancha: estos instrumentos son muy utilizados para peinar el cabello de diferentes formas. Se debe tener en cuenta que los cabellos tinturados son más sensibles al calor de la plancha y el secador. Por eso, se debe utilizar moderadamente y aplicar en el cabello productos que lo protejan del calor (termoprotector).