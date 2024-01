¿Cómo cubrir las canas de forma natural?

La edad no siempre es el factor que incide en la aparición de la canas, aunque muchos los relacionen entre sí. Lo cierto es que hay cuatro tipos de canicie: fisiológica, prematura, anular y poliosis.

Un estudio publicado por The National Institute of Health de Estados Unidos reveló que la aparición de las canas está relacionado con el envejecimiento, ante la falta de melanina, el pigmento que le da color tanto al cabello como a la piel, el iris del ojo y el vello corporal. En contraparte, el estudio Mapeo cuantitativo del envejecimiento y la reversión del cabello humano en relación con el estrés de la vida, publicado en la revista científica eLife, destaca que no solo el envejecimiento incide, sino que esos cabellos blancos también pueden aparecer debido al estrés.