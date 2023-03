¿Cómo detectar a tiempo problemas intestinales? Diez signos que debes tener en cuenta

En la mayoría de veces, la salud del colon y el intestino se puede ver afectada por los alimentos que se consumen. El colon es una parte esencial del sistema digestivo y muchas condiciones internas y externan provocan que funciones de manera incorrecta.

De acuerdo con especialistas en gastroenterología consultados por la Clínica Internacional de Perú, algunas de las enfermedades que provocan tener una salud deficiente tanto del colon como del intestino son la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el síndrome del intestino irritable y el cáncer colorrectal.

Según Mayo Clinic, esta molestia en el intestino puede causar síntomas como “un dolor abdominal tipo cólico intermitente, pérdida del apetito, estreñimiento, vómitos, incapacidad de evacuar los intestinos o eliminar gases y la inflamación del abdomen”.

Los vómitos y la diarrea son señales tempranas de esta afectación, por esta razón, se aconseja tener en cuenta estos síntomas para brincar un tratamiento antes de que la afección progrese.

La obstrucción intestinal puede causar pérdida del apetito y estreñimiento. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Si se desarrolla una fiebre después de alguno de estos síntomas, lo mejor es acudir al médico, “puede ser señal de una perforación del intestino”, así lo explican en el sitio web Medical News Today.

Por ello, es bueno estar pendientes de la sintomatología que el malestar en este órgano puede presentar, de acuerdo con el portal Mejor con Salud, estos son algunos de los signos a los que se debe prestar atención.

Diez signos de que se tiene un intestino afectado:

1. Sentir ansiedad, depresión o baja energía

2. Antojos de mucho azúcar

3. Prediabetes o diabetes

4. Problemas en la piel, como acné o mala cicatrización

5. Problemas digestivos

6. Enfermedades autoinmunes

7. Rechazo a algunos alimentos por alergias

8. Mal aliento

9. Insomnio

10. Cambios de peso

Cómo mantener buena salud intestinal:

El cuidado del colon es importante, toda vez que hay diferentes patologías que pueden ser evitadas o tratadas si se actúa a tiempo, pues de lo contrario estas pueden complicarse, desembocando en algún tipo de cáncer, colitis o en el síndrome de intestino irritable, entre otros.

Son varias las cartas que se pueden tomar para mantener un colon saludable. Para lograr este propósito, Mayo Clinic de Estados Unidos destaca cinco consejos. En primer lugar, recomienda ingerir bebidas alcohólicas con moderación y evitar fumar; además, es prudente que incorpore el ejercicio a su rutina diaria, dedicándole por lo menos 30 minutos a esta práctica. También aconseja realizar un examen para la detección de cambios precancerosos y controlar el peso corporal.

La guayaba es baja en calorías y aporta fibra por lo que es ideal para evitar subir de peso. - Foto: Getty Images

El quinto consejo tiene que ver con la adecuada alimentación, incluyendo verduras y grasas saludables para el organismo. El rizoma de la cúrcuma contiene al menos diez componentes anticancerígenos, entre los que sobresalen la curcumina y los betacarotenos. Estos elementos tienen propiedades protectoras ante varios tipos de cáncer, entre los que se encuentran el de colon.

Un artículo publicado en la revista Cancer Prevention Research reveló que un suplemento de raíz de jengibre administrado a un grupo de participantes con colon irritable redujo los marcadores de inflamación en el colon en aproximadamente un mes. Según explicaron los investigadores, al disminuir la inflamación, el riesgo de cáncer de colón también disminuía.

La unión de estos elementos de la naturaleza trae grandes beneficios para el organismo - Foto: getty Images / Silvia / 500px

Las lentejas, al ser un alimento rico en fibra, cuando se incluyen en la dieta regularmente estabilizan el metabolismo. La fibra apoya el proceso de digestión de los alimentos y promueve la actividad del intestino para una óptima eliminación de los desechos. Así lo detalló un estudio publicado en World Journal of Gastroenterology, “Effect of Dietary Fiber on Constipation: A Meta Analysis”, en donde se explica que las lentejas también sirven como alimento de las bacterias saludables del colon, algo que ayuda a evitar los episodios de estreñimiento crónicos.

Una dieta alta en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar hemorroides y bolsas pequeñas en el colon. Estudios han concluido que una dieta alta en fibra probablemente disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.