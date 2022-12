¿Cómo eliminar naturalmente las verrugas en el cuello y las axilas?

La Clínica Mayo asegura que las verrugas comunes “son pequeños bultos granulares en la piel que aparecen con mayor frecuencia en los dedos o en las manos”. Explica que son contagiosas y que se transmiten por el tacto. “Las verrugas comunes suelen ser inofensivas y, con el tiempo, desaparecen por sí solas”, precisa, que suelen ser carnosas y ásperas.

Cualquier persona es propensa a contagiarse; sin embargo, las verrugas son más frecuente en niños y jóvenes adultos cuando estos desarrollan inmunidad al virus. También quienes tienen sistemas inmunitarios débiles.

¿Cómo prevenir la aparición de verrugas?

La entidad de ciencia y salud americana aconseja no tener contacto con las verrugas; tampoco arrancarlas, ni mucho menos usar elementos como la lima de las uñas para quitarlas. Es importante mantener una higiene de calidad en todo el cuerpo, pero si hay presencia de verrugas, sugiere ni afeitar ni cepillar ni cortarlas.

Sin embargo, existe otro tipo de verrugas que se denominan fibromas blandos que pueden aparecer en el cuello, en las axilas, la ingle y los párpados, asegura Acces Medicina.

Por su parte, Quirón Salud, explica que estas verrugas suelen aparecer en personas en edades comprendidas entre los 25 y 30 años de edad. Son lesiones que tienen varios tipos de causas, siendo el factor genético y el sobrepeso, dos índices que inciden en su aparición. El portal presume que la diabetes en algunos casos se ve también asociada con su desarrollo.

Foto referencia sobre verrugas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tratamientos naturales para las verrugas

Antes de dar a conocer los tratamientos que revela el portal Mejor con Salud para eliminar las verrugas, fibromas blandos o acrocordones, se sugiere siempre consultar de antemano con un profesional de la salud, ya que retirarlos por cuenta propia puede ser perjudicial y es la extirpación quirúrgica, el procedimiento usualmente utilizado.

Limón

Es una fruta cítrica que tiene múltiples beneficios, porque es rica en vitamina C, siendo un antioxidante que contribuye con la pérdida de peso y mejora la digestión. De acuerdo con el portal Tua Saúde, este alimento tiene aceites esenciales en su cáscara, haciéndolo particular en su olor que junto con la piña pueden lograr ser un remedio casero útil.

Modo de uso

Machacar unos cuadritos de piña. Agregar gotas de limón. Con la ayuda de algodón, aplicar la mezcla en la zona en donde se encuentran las verrugas.

Cebolla

El mismo sitio web, asegura que la cebolla tiene propiedades antifúngicas, antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes que participan de manera favorable en la salud del cuerpo.

Modo de uso

Cortar la cebolla en varias rodajas. Agregar sal marina. Al día siguiente, el líquido que se obtenga, se debe aplicar en la zona y cubrir con vendas

Foto referencia sobre cebolla. - Foto: Getty Images

Es entonces que si alguno de los remedios caseros descritos no funciona, acudir a un médico es lo primero que se debe hacer, porque como se indicó anteriormente, las verrugas pueden estar asociadas con diabetes.

Diabetes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que la diabetes “es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre”, que tiene un impacto negativo sobre los riñones, los nervios, y los vasos sanguíneos, incluso puede incidir en el desarrollo de enfermedades cardiacas.

Además, es una afección en donde el páncreas no produce insulina (diabetes tipo 1) y/o las células se resisten a ella (diabetes tipo 2). “Entre 2000 y 2019, las tasas de mortalidad por diabetes normalizadas por edades aumentaron en un 3 %”, dice la Organización Mundial para la Salud (OMS).

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney precisa que los principales síntomas que experimenta una persona con diabetes, son: fatiga, ampollas/úlceras que no sanan, hormigueo en las extremidades, visión borrosa, sed y constante ganas de orinar.