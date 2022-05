¿Cómo hacer una infusión de uva y canela para adelgazar?

La Clínica Mayo indica que para diagnosticar si una persona es obesa, el médico de cabecera deberá hacer exámenes que concluirán si la persona padece de esta morbilidad.

Esta entidad explica que el objetivo del tratamiento para combatir la obesidad es mantener un peso saludable. También sugiere que se debe tratar con profesionales que ayudarán al paciente a cambiar hábitos alimenticios y actividades de rutina.

La Clínica Mayo precisa que “no existe una dieta perfecta para perder peso”, pero señala los cinco cambios que se pueden hacer en una dieta:

Limitar la sal y el azúcar agregado hacen parte de tomar la decisión de tener una vida sana, además de consumir pequeñas cantidades de grasa. Restringir algunos alimentos: las bebidas endulzadas con azúcar aportan calorías no deseadas, por eso, se sugiere limitarlas o eliminarlas de un plan alimenticio. Reemplazar algunos productos por otros: consumir barras bajas en calorías y batidos son una opción en un plan alimenticio que contribuye en mejorar la salud. Ser intencional en la reducción de calorías; con la guía de un médico, se puede elegir cuántas calorías consumir durante un día sin quitarle nutrientes al cuerpo. Sentir saciedad cuando se come menos: la Clínica Mayo explica que “al comer porciones más grandes de alimentos que tienen menos calorías, reduces la sensación de hambre”.

Por su parte, el portal MedlinePlus también sugiere hábitos para bajar de peso, entre los que se encuentran la reducción de alimentos que no favorecen una dieta, incluyendo en ella las frutas, las verduras, y el bajo consumo de grasas y azúcares añadidos.

También aconseja no comer directamente de los recipientes en los que se prepara la comida, porque puede promover un consumo excesivo de los mismos.

Por último, concluye que se debería utilizar platos más pequeños en donde se observe menos comida. Cabe mencionar que es importante la guía de su médico o experto para estos cambios.

MedlinePlus también hace énfasis en prestar atención al organismo sobre los alimentos que se consumen y cómo estos lo hacen sentir. A lo anterior, se suma las pausas que se deberían hacer a la hora de comer rápido, aconsejando desacelerar esta actividad.

Para la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, la obesidad afecta “por lo menos uno de cada tres adultos y casi el diecisiete por ciento de niños y adolescentes en los Estados Unidos”, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

¿Cuáles son las propiedades de la canela que ayudan a la pérdida de peso?

La Red de información y comunicación del sector Agropecuario Colombiano explica que la canela en polvo es muy usada en industrias de belleza y bebidas para aromatizar. Aunque este no es el único valor que aporta la canela, su aceite se utiliza para fabricar cremas faciales, perfumes, jabones, entre otros productos.

Cuerpomente señala la importancia de no consumir canela en grandes cantidades, pero a su vez destaca los olores propios de ella. Según como lo explica el portal, la canela es útil para el sistema digestivo, combatiendo la insuficiencia gástrica, las nauseas y los gases.

Por su parte, Tua Saúde indica que la canela es efectiva en la pérdida de peso, incrementando el gasto energético.

¿Cuáles son las propiedades de la uva que ayudan a adelgazar?

La uva es una fruta dulce antioxidante, útil en la gastronomía, así lo explica el portal de salud Cuerpomente. Esta fruta tiene propiedades vitales en la nutrición porque, por ejemplo, aporta energía. Ademas, tiene un alto componente de vitamina B.

Tua Saúde indica que las uvas ayudan a la prevención del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, además de estimular la cicatrización de heridas y ayudar a combatir la anemia.

Esta fruta morada es exquisita para los amantes del vino tinto, por esto, el portal sugiere consumirlo de manera moderada.

¿Cómo hacer una infusión de canela y uva para adelgazar?

Los ingredientes que se necesitan para esta bebida son: agua, canela y uva.

Modo de preparación:

1. Llenar una olla con un litro de agua.

2. Cuando comience a hervir, agregar la canela y las uvas.

3. Dejar hervir durante 10 minutos.

4. Luego se debe bajar del fuego y con cuidado colar.

5. Dejar que se enfríe.