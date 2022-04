¿Cómo identificar a una persona posesiva y controladora?

Celos obsesivos: por lo general, una persona posesiva quiere que su pareja permanezca la mayoría del tiempo con ella y no le permite tener otro tipo de espacios, bien se para que comparta con sus amigos o familiares. La persona posesiva va mostrando sus celos de manera progresiva.

Falta de respeto por la intimidad del otro: realizan una serie de preguntas para conocer en detalle todo lo que realizó su pareja durante el día o cuando no estuvo con ella. “Las personas posesivas tienden a revisar constantemente los teléfonos móviles de su pareja, redes sociales si las tienen, mensajes, fotografías, etc., en busca de algún indicio que les indique si han sido engañados o no y conocer cada uno de sus movimientos”, explica.