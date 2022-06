¿Cómo se acelera el metabolismo para perder peso y quemar grasa?

Bajar de peso y reducir los niveles de grasa corporal son algunas de las razones por las que las personas comienzan a hacer ejercicio o se someten a estrictas dietas. Sin embargo, para hacerlo de manera saludable, es conveniente tener un balance entre actividad física y alimentación equilibrada.

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el metabolismo es el proceso que el cuerpo utiliza para producir y quemar energía a partir del alimentos.

En ese sentido, precisa que los seres humanos dependen del metabolismo para respirar, pensar, digerir e incluso hacer circular la sangre. También permite mantenerse caliente cuando hace frío o fresco en ambientes de calor.

Con respecto a la relación entre metabolismo y reducción en los niveles de grasa, existen varias creencias sobre cómo su aceleración permite quemar más calorías y estimular la pérdida de peso. No obstante, algunos de ellos resultan ser simples mitos y, realmente, no cumplen los objetivos esperados.

En primer lugar, una de las creencias más comunes tiene que ver con cómo el ejercicio acelera el metabolismo. Este punto resulta ser cierto, pues las personas queman más calorías cuando se eleva el ritmo cardiaco en actividades como el ciclismo o la natación.

El aumento del uso de calorías se prolonga durante el tiempo que dura la ejecución del ejercicio; además, es posible que la persona siga quemando calorías adicionales durante algunos minutos después de la actividad. No obstante, el metabolismo regresa a la normalidad una vez ha terminado el movimiento. Así mismo, consumir alimentos con demasiadas calorías después del ejercicio aumenta el riesgo de aumentar de peso.

En resumidas cuentas, es recomendable hacer ejercicio para cuidar la salud y consumir alimentos saludables. MedlinePlus advierte que la actividad física no puede convertirse en una excusa para excederse en la comida, sobre todo si es alta en calorías.

Otra creencia sugiere que consumir alimentos como el té verde, la cafeína y chiles (ajíes) picantes estimulan el metabolismo y ayudan a perder grasa. Sin embargo, esto resulta inexacto, ya que si bien se genera un pequeño estímulo, no es suficiente para impactar en el peso de la persona.

Las pequeñas porciones de alimentos durante el día en lugar de las tres comidas principales clásicas es otro mito referente a cómo acelerar el metabolismo. MedlinePlus aclara que hay poca evidencia científica que respalde dicha creencia. Aun así, distribuir las comidas a lo largo del día puede evitar que la persona sienta demasiada hambre y tienda a comer excesivamente.

El descanso, si bien no acelera el metabolismo, sí resulta fundamental para las personas. El simple hecho de no dormir lo suficiente puede provocar que la persona aumente de peso, además intensifica la sensación de agotamiento.

Los alimentos que se deben dejar de comer para adelgazar

Adelgazar es un proceso que puede ser muy complicado para algunas personas, pues muchos buscan una solución definitiva en dietas exigentes y rutinas de ejercicio, pero algunos alimentos tienen la cantidad necesaria de proteína para aportar beneficios cuando se busca reducir esos kilos de más.

Muchas personas recurren a dietas estrictas y poco sostenibles en el tiempo, por lo que los resultados que obtienen no son los mejores. Además, de acuerdo con expertos, para mantener un peso adecuado es necesario realizar ejercicio y establecer una alimentación balanceada que sea aprobada por un experto.

En ese sentido, los nutricionistas han manifestado que sí existen alimentos que se pueden eliminar de la dieta sin generar riesgos para la salud.

Alimentos que se deben eliminar para adelgazar

1. Azúcar

2. Papas fritas

3. Embutidos

4. Gaseosas

5. Carne de hamburguesa congelada

6. Pizza

7. Salsas comerciales

8. Donas, galletas y pasteles

De acuerdo con Mejor con Salud, estos alimentos no aportan nutrientes y sí muchas calorías, que al final del día se convierte en una de las principales razones por las cuales las personas ganan peso.

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, para bajar de peso es necesario que queme más calorías de las que consume todos los días.

Por ello, al reducir la ingesta de calorías, las personas lograrán bajar de peso rápidamente. No obstante, esto no significa que las personas no ingieran nunca más calorías, pues estas son necesarias en el día a día. De acuerdo con el peso, la edad y la altura, cada persona tiene un límite de calorías que debería consumir y respetar.

Por otro lado, MedlinePlus detalla que, en el caso de la mayoría de las personas con sobrepeso, reducir aproximadamente 500 calorías al día es un buen punto de partida para bajar de peso. En ese sentido, explica que consumir 500 calorías menos por día equivale a perder 450 gramos por semana (cerca de una libra).