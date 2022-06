¿Cómo se usa el jengibre para rejuvenecer la piel y eliminar arrugas?

Con el paso del tiempo el cuerpo vive transformaciones de diferentes formas. Las arrugas son una de ellas y son unas de las más visibles físicamente, especialmente en el rostro. Estas aparecen debido a la disminución del colágeno, que es la proteína encargada de brindar elasticidad y tensión a la piel. Algunas pueden volverse grietas y formar surcos profundos. Son muy evidentes alrededor de los ojos, la boca y el cuello.

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explican que aunque las arrugas son un proceso natural del cuerpo humano, a causa del envejecimiento, existen algunos factores que pueden acelerarlo. “Si bien la genética es la que determina principalmente la estructura y la textura de la piel, la exposición solar es una de las causas principales de la aparición de arrugas, en especial, en las personas de piel clara. Los contaminantes y el tabaquismo también contribuyen a la aparición de arrugas”.

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca recomienda visitar a un médico en caso de que se observen arrugas prematuras, para recibir la asesoría profesional adecuada. ”Consulte con su proveedor de atención médica si cree que su piel se está arrugando más rápido de lo normal para alguien de su edad o si le gustaría considerar tratamientos cosméticos para las arrugas normales del envejecimiento”.

La protección de los rayos solares, el uso de bloqueador solar, tener una rutina de la piel correcta, alimentarse sanamente y evitar malos hábitos como fumar son unas de las opciones que se deben tener en cuenta si se desea cuidar la piel y lucir un rostro joven.

Remedios caseros

El sitio web Elle destaca las propiedades del jengibre para la salud de la piel. Dentro de sus beneficios se encuentran que disminuye la inflamación en el cuerpo y ayuda a ralentizar el envejecimiento.

Este portal explica que el jengibre ayuda a activar la circulación, permitiendo que más oxígeno llegue a las células y se pueda lucir un rostro radiante.

“El jengibre contiene gingerol, un antioxidante que protege tu piel del daño de los radicales libres y previene la degradación acelerada de colágeno. Intenta usar siempre en tus platos la raíz de jengibre fresca, porque cuando se cocina pierde parte del gingerol”.

Para aprovechar los beneficios del jengibre se puede agregar de diferentes formas en las comidas. Se puede cortar la raíz y agregarlo a un vaso de agua con limón y consumirlo en las mañanas.

Otra opción para tomar jengibre es añadirlo con otras frutas como bebidas preparadas con naranja o un batido de proteínas, que se toma luego de ejercitarse.

Tratamientos para las arrugas

Es importante aclarar que no hay métodos que garanticen la no aparición de las arrugas, sino que pueden mejorar la apariencia de la piel. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala varias opciones a las que las personas puede recurrir. En cualquiera de los casos es importante consultar previamente con un médico y acudir a un centro profesional especializado en este tipo de procedimientos, para no poner en riesgo la salud: