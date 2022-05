¿Cómo tomar el té de hojas de sen para el estreñimiento?

De acuerdo como lo señala el portal Tua Saúde la sen es una planta medicinal usada comúnmente para tratar problemas gastrointestinales, entre ellos, el estreñimiento.

Las principales propiedades que tiene esta planta es ser laxante y purgante. Como laxante estimula la mucosa intestinal de esta manera consigue que los movimientos del intestino sean más rápidos, señala el portal de salud.

Por su parte, Cuerpomente indica que la sen o Cassia angustifolia, como también es conocida, tiene un alto efecto como laxante en su bajo consumo y como un “purgante” en un consumo mayor.

El té verde es rico en compuestos fenólicos, catequinas, flavonoides y cafeína. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

No solo eso, como se anunció anteriormente, estimula el aumento de la mucosidad en el intestino, además de “la secreción de agua”.

La sen tiene propiedades purgativas y depurativas, que logran emblandecer las heces haciendo posible la evacuación más rápida y sin dificultades, favorable para quienes sufren de hemorroides.

¿Cómo preparar el té de hojas sen?

Tal y como lo revela Tua Saúde se debe seleccionar las hojas verdes de la planta, pues ellas tienen más efectividad en el organismo.

Los ingredientes que se deben utilizar son:

1 o 2 hojas de esta planta medicinal

250 ml de agua hirviendo

Modo de preparación

En una olla colocar el agua y las hojas. Posteriormente dejar reposar el líquido por lo menos 5 minutos. Luego colar y beber durante el día, por lo menos 2 a 3 veces.

El té negro tiene diversos beneficios para la salud. - Foto: Getty Images

¿Qué es el estreñimiento?

Según la National Institute od Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), “el estreñimiento es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa”.

Además, la Clínica Mayo señala los siguientes como algunos síntomas que presentan las personas que sufren estreñimiento.

Defecar menos de tres veces a la semana.

Tener heces grumosas o duras, más no blandas.

Hacer mucho esfuerzo para evacuar.

Sentir obstrucción en el recto que evita la defecación.

Tener sensación que no se puede evacuar.

Además de necesitar ayuda de las manos para vaciar el recto, o presionar el abdomen para poder defecar.

De igual manera, el Instituto, también indica que algunos de los síntomas puede ser sangrado en el recto, en las heces y dolor frecuente en el abdomen, aconsejando que si el “autocuidado” no funciona, lo más indicado es consultar con un médico antes de seguir consejos o consumir un medicamento.

¿Cuál es la dieta para el estreñimiento?

El portal de NIDDK explica que se debe “consumir suficiente fibra y tomar mucho líquido para ayudar a que la fibra funcione mejor”. Por ejemplo, los granos enteros, el pan o pasta de trigo integral son fuentes de fibra.

Además menciona que dependiendo de la edad y “los adultos deben consumir de 22 a 34 gramos de fibra al día. Los adultos mayores a veces no consumen suficiente fibra porque pueden perder interés en los alimentos.”

Por otro lado se aconseja beber agua y líquidos “para ayudar que la fibra funcione”. Cabe mencionar que beber agua hace parte de una vida saludable y de mantener el cuerpo hidratado; que puede contrarrestar el estreñimiento y sus complicaciones.

Por otro lado el NIDDK indica que la persona que padece de estreñimiento debe evitar las papas fritas, la carne, los alimentos congelados o procesados, además de la comida rápida, y alimentos calentados en microondas. Al igual que aconseja consultar a un médico y seguir sus instrucciones.