¿Cuál es la mejor forma de bajar de peso?

- Foto: Universal Images Group via Getty

Bajar de peso es el deseo de muchas personas y por ello, buscan dietas rápidas para lograr el objetivo, pero Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, reveló que la base para lograr adelgazar sigue siendo una dieta saludable de bajas calorías, combinada con un aumento en la actividad física.

De hecho, aseguró que una de las mejores maneras de perder grasa corporal es a través de un ejercicio aeróbico continuado, como, por ejemplo, caminar a paso rápido por lo menos por 30 minutos.

La actividad física regular puede mejorar el estado muscular y cardiorrespiratorio. - Foto: Getty Images

Asimismo, otras actividades físicas comunes son, montar en bicicleta y correr, y todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos.

Sin embargo, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y, por tal razón, los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios. Lo importante es cumplir con los objetivos diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugieren por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer actividad física moderada todos los días. - Foto: Getty Images

De todos modos, unos expertos señalaron que hacer ejercicio en la noche tiene grandes beneficios para la salud, pues reduce el estrés del día y por tal motivo mejora la calidad del sueño, pero para otros entrenadores la mejor hora para entrenar es en la mañana, ya que no existirán excusas para no realizarlos, porque es la primera actividad del día y no se podrá aplazar por imprevistos como mucho trabajo o cansancio.

Ahora bien, el ejercicio debe estar acompañado de un buen plan de alimentación que esté balanceado y, de una buena hidratación, por ello, algunas recomendaciones de la entidad sin ánimo de lucro son:

Comer al menos cuatro porciones de vegetales y tres porciones de frutas diariamente.

Reemplazar los granos refinados por cereales integrales.

Comer cantidades moderadas de grasas saludables, como el aceite de oliva, aceites vegetales, aguacates, nueces, mantequillas de nueces y aceites de frutos secos.

Reducir el consumo de azúcar tanto como sea posible, excepto el azúcar natural de la fruta.

Elegir productos lácteos bajos en grasa, carne magra y carne de ave de corral magra en cantidades limitadas.

La nutrición guiada debe ser un pilar fundamental para obtener los resultados esperados. - Foto: Getty Images

Respecto a la hidratación, la entidad sin ánimo de lucro, señaló el consumo diario de agua es diferente para los hombres y para las mujeres, porque existen diferencias entre la ingesta, pero por lo general los hombres deberían consumir 3,7 litros de agua al día y las mujeres deberían beber 2,7 litros.

Por su parte, Mayo Clinic, asegura que para bajar de peso es importante estar seguro de la decisión, ya que la pérdida de peso a largo plazo requiere tiempo y esfuerzo, y un compromiso. Y para determinar el nivel de preparación hay que preguntarse:

¿Estoy motivado para bajar de peso?

¿Estoy demasiado distraído por otras presiones?

¿Utilizo la comida como medio para hacer frente al estrés?

¿Estoy listo para aprender o utilizar otras estrategias para hacer frente al estrés?

¿Necesito otro tipo de apoyo, ya sea de amigos o profesionales, para manejar el estrés?

¿Estoy dispuesto a cambiar mis hábitos de alimentación?

¿Estoy dispuesto a cambiar mis hábitos de actividad?

¿Tengo el tiempo necesario para hacer estos cambios?

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.