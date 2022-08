Cuáles son las enfermedades que causan que se acelere el corazón de repente

El corazón no es un músculo más del cuerpo y, a diferencia de los demás, es un órgano vital, de ahí la importancia de su cuidado. Empieza a latir a las cuatro semanas de concepción y, si no hay patologías que lo afecten, también lo hace 100 mil veces a diario.

Su tamaño es similar al de un puño, está compuesto por tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. Dicha sangre es la que pasa por todo el organismo a través de las venas y las arterias y, en consecuencia, es de los actores principales en la circulación.

Cuando el corazón para de latir, se produce la muerte de la persona, ya que, con sus 75 trillones de células controla que todos los órganos hagan su trabajo y el individuo viva.

Además, muchas personas sufren afecciones relacionadas con este órgano. La Organización Panamericana de Salud (OPS) informó recientemente que este tipo de padecimientos son la principal causa de muerte en el continente americano.

Estas patologías son llamadas enfermedades cardiovasculares y existe una gran variedad como: enfermedad de los vasos sanguíneos, enfermedad de las arterias coronarias, problemas en el ritmo cardíaco (arritmias), enfermedad de las válvulas cardíacas, enfermedad del músculo cardíaco, entre otras.

Así mismo, existen algunas enfermedades que pueden ocasionar alteraciones en el corazón y que este lata fuerte de repente o disminuya sus palpitaciones rápidamente. Algunas de estas son:

1. Ataque al corazón: estos ataques ocurren cuando el flujo sanguíneo deja de llegar al corazón repentinamente. Debido a que la sangre no entra, tampoco hay suficiente oxígeno en este órgano, lo que causa que el músculo cardiaco comience a morir si no es tratado en brevedad, explica Medline Plus.

2. Hipertiroidismo: también conocida como tiroides hiperactiva, ocurre cuando la glándula tiroides produce más hormonas tiroideas de las que el cuerpo necesita. Según el gobierno de México, más de 750 millones de personas en el mundo tienen alguna patología tiroidea.

3. Angina: el portal de Sanitas explica que, durante un episodio de angina, normalmente el dolor aparece en el centro del pecho, con una sensación de opresión en la zona del corazón y, aunque no suele ser un dolor muy intenso, este también puede llegar a transportarse a la garganta, el brazo izquierdo, la mandíbula o la espalda.

4. Cardiopatías: la Organización Mundial de la Salud señala que la primera causa de muerte en el mundo, en los últimos 20 años, continúa siendo la cardiopatía. Esta se da cuando los vasos sanguíneos se estrechan y, por lo tanto, el flujo de sangre al corazón se ve afectado.

5. Hipoxia: los pacientes que presentan esta afección presentan síntomas iniciales de boca y uñas azules, y opresión en el pecho por falta de oxígeno. Existe un momento en el que ya se pueden estar presentando daños en órganos diferentes a los pulmones, como el corazón y los riñones.

Para mantener el corazón en buenas condiciones y alejado de las enfermedades anteriores, hay que llevar una alimentación saludable. Por ello, el portal especializado Healthline listó algunas dietas que es posible seguir para cuidar la salud del este órgano:

La dieta DASH: las siglas de esta dieta se refieren a Dietary Approaches to Stop Hypertension (enfoques alimentarios para detener la hipertensión). La dieta incluye alimentos con un alto contenido de potasio, calcio y magnesio.