¿Cuáles son los procedimientos que los médicos aconsejan no realizar más en Colombia?

No ordenar un ecocardiograma transtorácico para tamización en pacientes asintomáticos cardiovasculares, como tampoco un ecocardiograma transtorácico prequirúrgico en personas asintomáticas y sin factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares.

No solicitar cuantificación de troponinas en pacientes con dolor torácico no típico o patologías no cardíacas en las que haya ausencia de angina, insuficiencia cardíaca nueva o descompensada, cambios electrocardiográficos consistentes con síndrome coronario agudo o muerte súbita con fibrilación ventricular.