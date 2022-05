¿Cuántos días seguidos se puede tomar valeriana?

La Valeriana officinalis, conocida también como valeriana común o valeriana medicinal, es una planta cuya raíz contiene aceites esenciales con efectos sedantes y relajantes, que ayudan a reducir el nerviosismo y la agitación, además de aportar en el proceso para conciliar el sueño y lograr que este sea más reparador.

Sobre esta planta se han realizado varios estudios, sin embargo, no todas las investigaciones han demostrado la eficacia de la hierba, y de hecho pueden existir algunos peligros al consumirla, según indica información del instituto de investigaciones Mayo Clinic.

No obstante, en la cultura popular, a esta hierba se le atribuyen diversas bondades, pero no se puede abusar de su uso, pues también presenta una serie de contraindicaciones.

Esta planta alta y con flores que crece en las praderas, especialmente en aquellas regiones de climas templados, puede reducir el tiempo que una persona tarda en dormirse y ayudar a dormir mejor, según investigaciones citadas por Mayo Clinic.

Esto se debe a su gran capacidad para relajar el sistema nervioso y permitir que cualquier sensación de ansiedad o estrés disminuya considerablemente. “Esto es posible porque el ácido de la valeriana aumenta la cantidad de ácido gamma-aminobutírico. Este es un neurotransmisor qué influye directamente en el sistema nervioso. Gracias a ese proceso se logra relajar el cuerpo”, precisa el portal Nutrición y Farmacia, de España.

Una de las formas de consumir la valeriana para obtener sus beneficios es en infusión. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Esta planta también es considerada como un antidepresivo, aunque solo puede ayudar en casos de depresión leve. En el caso de quienes padecen esta enfermedad a un grado crónico, es mejor visitar al médico con el fin de que el especialista recomiende el tratamiento indicado.

Analgésico

La valeriana tiene la capacidad de actuar como un relajante muscular. Gracias a los ácidos isovaléricos presentes en esta planta, se puede evitar que las personas sufran lesiones serias. Incluso, ante la presencia de dolores de cabeza, se puede consumir para aliviar esta afección.

Además de sus propiedades relajantes, también favorece la buena digestión. De hecho, se le atribuye la capacidad de eliminar los gases y sus efectos en el cuerpo.

No obstante, también se alerta de posibles efectos secundarios y contraindicaciones pon el consumo de esta planta. Esto tiene que ver con la relajación natural que produce, la cual podría ser contraproducente y por ello está contraindicada para algunos grupos de personas de manera específica.

Por ejemplo, no es recomendable para las personas que estén tomando algún antidepresivo, antiepiléptico o somnífero, porque la ingesta de valeriana podría multiplicar su efecto.

También está contraindicada para mujeres embarazadas y aquellas que están en el periodo de lactancia, pues podría afectar al bebé. Por último, como causa sueño, no es aconsejable tomarla por parte de personas que van a conducir.

Dado que los estudios que se han realizado con la valeriana no son concluyentes, lo ideal es no consumirla durante mucho tiempo seguido. En un artículo publicado por el portal Cuidate Plus, Rosa Lorenzo Cainzos, experta en plantas medicinales del Colegio de Farmacéuticos de la Coruña, precisa que altas dosis de esta planta, en tratamientos crónicos o en individuos especialmente sensibles, se pueden presentar reacciones adversas de tipo digestivo, como náuseas, gastritis o diarreas.

En esa misma publicación se señala que mientras no cree adicción, se puede tomar durante un periodo amplio de tiempo, pero como todo debe hacerse en su justa medida. Por ello, la recomendación de los expertos es no tomarla por un lapso superior a 10 o 12 días.

¿Cómo consumirla?

La valeriana se puede consumir en infusión tanto fría como caliente, aunque los expertos recomiendan que sea a una temperatura alta para un mayor provecho de sus propiedades.

También es posible hallarla en tabletas. Esto facilita en gran manera su consumo debido a que no requiere preparación previa. Basta con tomarla con un vaso de agua.

Por último, también puede consumirse en gotas. Sin embargo, este último es un producto farmacéutico, así que es necesario seguir las recomendaciones médicas para no abusar de él. El consejo general es tomar solo seis mililitros máximo en cada dosis y un máximo de tres dosis al día.

Precisamente, con respecto a las dosis, el instituto Mayo Clinic indica que debido a que estas han variado en algunos estudios, no es claro cuánta valeriana puede tomar una persona en un período determinado, pero la recomendación concluyente es no exceder su consumo.