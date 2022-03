Día Internacional de la Mujer 2022: ellas son más felices si cumplen estos factores

Hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Una ocasión para conmemorar a todas las mujeres del planeta y agradecer por su existencia. Una celebración que se destaca en múltiples partes del mundo por ser un día en el que se exaltan los derechos de las mujeres, la lucha por la igualdad de géneros, la batalla contra el machismo y que busca destacar el importante rol de la mujer en la historia y en la sociedad.

Un experto en felicidad consultado por el diario británico The Guardian señala que el subgrupo más feliz de la población lo conforman las mujeres solteras y sin hijos, y como si fuera poco asegura que “tienen la posibilidad de vivir más tiempo que las casadas o las madres”.

El experto es el profesor Paul Dolan, científico del comportamiento en la Escuela Económica de Londres, quien afirmó que la más reciente evidencia ha mostrado que los marcadores tradicionales empleados para medir el éxito, especialmente en el caso del matrimonio y la crianza de hijos, no se correlacionan con la felicidad. Y agregó: “Las personas casadas son más felices que otros subgrupos de población, pero solo cuando su cónyuge está al lado y se les pregunta qué tan felices son. Cuando el cónyuge no está presente: maldito miserable”.

El subgrupo más feliz de la población lo conforman las mujeres solteras y sin hijos, - Foto: Getty Images

Por otra parte, el especialista hizo a un lado todos los datos longitudinales de investigaciones que siguen a las mismas personas a lo largo del tiempo y planteó su propio criterio de la felicidad:

Si eres un hombre, probablemente debas casarte; si eres mujer, no te molestes.

Según Dolan, quienes más se benefician del matrimonio son los hombres porque “se calman”: “Toman menos riesgos, ganan más dinero en el trabajo y viven más tiempo”.

Por otra parte, a las mujeres casadas les llega la muerte más rápido que a las mujeres que permanecen solteras, detalló el experto señalando estadísticas.

Según su último libro, titulado Happy Ever After (Felices para siempre), el profesor Dolan acudió a los informes del sondeo American Time Use Survey (ATUS), que confronta los niveles de placer e infelicidad de las personas según su condición: viudas, solteras, casadas, divorciadas y separadas.

Sus conclusiones arrojaron que la salud de las mujeres en general no se ve afectada por el matrimonio, pero señaló que las mujeres casadas de mediana edad son las que tienen incluso más riesgo de padecer trastornos físicos y mentales que sus homólogas solteras.

Estigmas sociales

Adicionalmente, dijo que a pesar de los beneficios para las mujeres de llevar una vida única y sin hijos, aún existe el dicho de que el matrimonio y los hijos son señales de éxito. Cabe resaltar que esto se convierte en un estigma social que puede llevar a muchas mujeres solteras a sentirse infelices, explicó Dolan con el siguiente ejemplo:

Si ves a una mujer soltera de 40 años que nunca ha tenido hijos, generalmente le dicen: “Dios mío, es una pena, ¿cierto? Quizás algún día encuentres al hombre adecuado y eso cambie”.

No, tal vez, encuentre a un tipo equivocado y eso cambiará. Quizás encontrará a un hombre que la haga menos feliz y saludable, y muera antes.

Día Internacional de la Mujer

La conmemoración, formalizada por Naciones Unidas en 1975 con el propósito de reconocer y visibilizar los años de combate en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres, según señala la organización, “se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre”.

Este día tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz.

En ese entonces, la vida de la mujer en Occidente estaba llena de limitaciones que iban desde no tener derecho al voto hasta no poder manejar sus propias cuentas, ni su formación, además de tener menor esperanza de vida con respecto a los hombres como consecuencia de los partos y los malos tratos.

Una de las primeras manifestaciones lideradas por las mujeres que se inquietaron por esta situación se dio en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregaron en su país a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres.

Durante este evento, tanto Cady Stanton como Mott señalaron: “Todos los hombres y las mujeres son creados iguales” y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo, motivo por el que recibieron burlas, especialmente por exigir el derecho de las mujeres a votar. Sin embargo, fue ese el punto de partida para que iniciativas similares, al cabo de los siguientes años, fueran tomando fuerza.

El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos, quienes protestaron también en Nueva York en 1908, fecha en la que unas 15.000 mujeres se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y exigieron su derecho a votar.