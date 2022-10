Diabetes: alimentos que elevan los niveles de glucosa en la sangre

En los últimos años, se le ha dado una atención especial al contenido de azúcar de los alimentos que se consumen a diario. Incluso, se ha tratado de concientizar cada vez más a los consumidores, para que tengan en cuenta la cantidad de azúcar que ingieren y la importancia de controlarla para prevenir enfermedades, entre ellas, la diabetes.

Según explica la Biblioteca de salud y medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, cuando una persona padece de diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

Una de las soluciones para disminuir los niveles de azúcar es cambiar los hábitos alimenticios y aumentar la actividad física, en la mayoría de los casos se pierde con facilidad esta buena intención por la falta de constancia frente al tema; por eso es importante concientizarse acerca de los riesgos que se pueden desencadenar cuando se padece una enfermedad como esta.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

¿Qué causa que la glucosa suba?

Consumir demasiados carbohidratos.

El sedentarismo.

Insuficiente insulina o medicamentos (por vía oral) para la diabetes.

Hay que tener cuidado con los efectos secundarios de algunos medicamentos para poder controlar los niveles de azúcar, (esteroides, medicamentos antipsicóticos, etc.).

El estrés puede producir hormonas que suben el nivel de glucosa en la sangre.

Poco o largo tiempo con dolor, como por ejemplo de un golpe o quemadura de sol (el cuerpo descarga hormonas que suben los niveles de glucosa en la sangre).

Período menstrual (causa cambios en los niveles hormonales).

Deshidratación.

Alimentos que pueden alterar el azúcar

Almidón de maíz, mandioca.

Pan blanco.

Harina de trigo refinada.

Azúcar.

Miel.

Fideos.

Mermeladas.

Dulce de leche, dulce de membrillo y batata.

Puré de papas.

Galletitas de agua y dulces.

Productos de panadería.

Cereales azucarados.

Helados.

Algunos alimentos que pueden ayudar a mejorar los niveles de azúcar

La dieta balanceada contribuye en gran medida a mantener los niveles de azúcar justo en su punto. Por eso se sugieren algunos que se pueden incluir en el plan de alimentación de manera frecuente.