Diabetes: métodos para mejorar la circulación en los pies

La diabetes es una enfermedad en la cual el páncreas no produce insulina (diabetes tipo 1) y/o las células se resisten a ella (diabetes tipo 2) desencadenando otras afecciones como insuficiencia renal, infarto, ACV, entre otras, afirma la Organización Mundial para la Salud, OMS, ya que causa un daño en el sistema nervioso.

Una buena alimentación acompañada de ejercicio junto al bajo consumo de cigarrillo pueden prevenir una diabetes tipo 2. La anterior no significa que elimine las probabilidades de riesgo, sino que las reduce.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, se refiere a esta afección como una enfermedad crónica en la que “el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar” por lo que a los pacientes diagnosticados con esta afección se les relaciona con hiperglucemia.

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney señala que los principales síntomas que experimenta una persona con diabetes, son: fatiga, ampollas/úlceras que no sanan, hormigueo en las extremidades, visión borrosa, sed y constante ganas de orinar.

Con relación a los signos que presentan aquellos con diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2, en el primero las señales de alertas son notarias, cosa que no pasa con el segundo, que puede tardar años en algunos casos para evidenciar este problema de salud.

Amputación en las extremidades

Una de las consecuencias más graves que puede presentar una persona con diabetes es la amputación de una pierna o un brazo porque no hay irrigación sanguínea en los tejidos del cuerpo y estos mueren.

Cuando hay un correcto tratamiento para contrarrestar esta enfermedad, se puede prevenir lo anterior. Asimismo, tratar las úlceras:“Más del 80 por ciento de las amputaciones comienzan con úlceras en los pies”, asegura la Clínica Mayo, porque las llagas no se cicatrizan.

Algunos tipos de té pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Foto: Getty Images. Montaje SEMANA. - Foto: Foto: Getty Images. Montaje SEMANA.

Métodos para cuidar los pies y mejorar la circulación

La Clínica Mayo da algunos consejos para evitar la aparición de úlceras en los pies y el cuidado que se debe tener para una buena circulación.

Usar medias secas y limpias para que estas absorban el sudor de los pies.

No caminar sin calzado: esto evitará lesiones.

Si se desea eliminar cualquier callosidad, la visita a un podólogo puede ser la mejor opción en vez de retirarlos con cualquier elemento como un cortaúñas, por ejemplo.

Evitar, o eliminar el hábito del consumo de cigarrillo: esta actividad afecta a la circulación impidiendo una buena cicatrización.

Mover los dedos de los pies de manera frecuente. En el momento que la persona se encuentre sentada puede levantar sus pies y hacer dichos movimientos.

Lavar los pies todos los días con agua tibia, secándolos muy bien por consiguiente hacer masajes suaves.

¿Cómo evitar el pie diabético?

Existen algunas plantas que pueden ser fundamentales para tratar un pie diabético como también se le conoce. La caléndula es una planta medicinal, usada para desinflamar la piel porque tiene efectos antimicrobianos. No obstante, y de acuerdo con el portal de salud, Tua Saúde, esta hierba puede proteger las células del hígado que se ven afectadas ante el consumo de medicamentos.

Además, contribuye en el fortalecimiento del sistema inmunológico porque tiene antioxidantes que contrarrestan los radicales libres.

Por lo anterior, Mejor con Salud, en uno de sus artículos escrito por Carolina Betancourt, señala que las flores de esta planta pueden ser favorables para quienes sufren de pie diabético.

La caléndula o calendula officinalis, también es conocida como botón de oro. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Modo de preparación de agua con caléndula