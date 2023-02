Dieta Swank para la esclerosis múltiple, ¿en qué consiste?

La dieta Swank para el tratamiento de la esclerosis múltiple, fue creada por el doctor Roy Swank, quien en 1970 publicó un estudio que demostró la eficacia de seguir este tipo de régimen. El objetivo de este régimen consiste en facilitar el manejo de la esclerosis múltiple, retrasando su progresión y reduciendo la intensidad de los síntomas.

A pesar de ello, se debe destacar que la esclerosis múltiple es una patología muy compleja de fisiología parcialmente desconocida, la cual no cuenta con una cura al día de hoy y todo lo que se puede hacer es apostar por un avance de la misma.

Por otra parte, en importante recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad que suele manifestarse en la edad adulta. Cursa con disfunción muscular y con sarcopenia acelerada, además de problemas en las conexiones nerviosas. Con el tiempo, el paciente se vuelve totalmente dependiente, llegando incluso a necesitar ayuda a nivel ventilatorio para poder sobrevivir.

La esclerosis múltiple es una enfermedad que suele manifestarse en la edad adulta. - Foto: Getty Images

¿En qué consiste la dieta Swank?

La dieta Swank se propone para mejorar el tratamiento de la esclerosis múltiple. Como se mencionó con anterioridad, consiste en eliminar las grasas saturadas, por lo que en ella se recomienda incrementar el consumo de pescado, esto será clave para aminorar los síntomas de esta enfermedad tan compleja.

A la fecha, existe poca evidencia que respalde la puesta en marcha de dicho patrón dietético. Sin embargo, es cierto que la ingesta regular de ácidos grasos de la serie omega 3 puede ser positiva para prevenir el deterioro muscular y para controlar los mecanismos inflamatorios. De acuerdo con un estudio publicado por la revista ‘Neurociencia Nutricional’ “la suplementación con dichos nutrientes podría resultar de utilidad”.

No obstante, no existen suficientes artículos como para determinar que realmente los lípidos de tipo saturado resultan perjudiciales para el tratamiento de este problema. En cambio, los de tipo trans sí han demostrado incrementar la inflamación, pero no los que pertenecen al grupo de los ácidos grasos.

Por el contrario, esta dieta indica que limitar el aporte de omega 6 e incrementar la ingesta de omega 3 puede ser positivo de cara a evitar una inflamación en exceso.

La dieta Swank consiste en eliminar las grasas saturadas, por lo que en ella se recomienda incrementar el consumo de pescado. - Foto: Getty Images

Principios de la dieta Swank

A pesar de la falta de evidencia al respecto, es importante destacar que las personas que han iniciado este patrón dietético refieren bastante mejoría. Se ha observado que en los lugares donde se tendía a consumir mayor cantidad de pescado, la incidencia de la esclerosis múltiple era inferior.

Por otra parte, algunos médicos enfocados en este tema afirmaron que el consumo elevado de lípidos provocaba una agrupación de las células sanguíneas, lo que dificultaba la circulación en los capilares.

A partir de aquí, se propone la génesis de una mayor inflamación que pueda agravar la progresión y la sintomatología de la esclerosis. Para luchar contra ello, defiende un consumo elevado de grasas y una mayor presencia en la pauta de compuestos antiinflamatorios y antioxidantes.

Alimentos permitidos

Para facilitar la puesta en marcha la dieta Swank, existen unas tablas de alimentos permitidos y prohibidos. Así, se conocerá con precisión lo que no se debe comer. En este último grupo de comestibles, se encuentran los aceites refinados, las carnes rojas, los lácteos y los alimentos procesados. En principio, no deberían de aportarse más de 15 gramos de grasa saturada en cada jornada.

Incluir en la pauta de manera habitual varios tipos de granos, los huevos, la pasta y el arroz, la carne de ave, las frutas y las verduras. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, es posible incluir en la pauta de manera habitual varios tipos de granos, los huevos, la pasta y el arroz, la carne de ave, las frutas y las verduras. También, los pescados y los frutos secos. Ahora bien, permite el alcohol. No descarta el consumo de una copa de vino con las comidas. Es más, lo aconseja.

Por otra parte, está recomendada la inclusión en la pauta de un suplemento vitamínico y mineral de forma diaria, a parte de otro de aceite de hígado de bacalao. Este último cuenta con una cantidad significativa de ácidos grasos omega 3 y de vitamina D. Ambos elementos resultan determinantes para prevenir el desarrollo de problemas autoinmunes y asociados al sistema nervioso.