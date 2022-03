Dolor de rodilla: cómo aliviarlo con remedios naturales

El dolor de rodilla puede empezar como una molestia leve y luego empeorar poco a poco. A menudo, se da después de una lesión o después de hacer ejercicio. Además, es un síntoma común en personas de todas las edades, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Asimismo, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que la ubicación e intensidad del dolor de rodilla puede variar según la causa del problema y que los signos y síntomas que a veces acompañan el dolor de rodilla son inflamación y rigidez, enrojecimiento y temperatura al tacto, debilidad o inestabilidad, sonidos de chasquidos o crujidos e incapacidad de enderezar completamente la rodilla.

Por tal razón, el portal de salud Healthline reveló varios remedios naturales para aliviar el dolor:

1. Probar el método RICE:

R est (descanso).

I ce (hielo).

C ompression (compresión).

Elevation (elevación).

2. Practicar tai chi. El tai chi, también llamado tai chi chuan, es un sistema no competitivo de ejercicio físico suave y estiramiento que se practica al propio ritmo. Cada postura fluye hacia la siguiente sin pausa, asegurando que el cuerpo esté en constante movimiento.

3. Hacer ejercicio de bajo impacto. Las recomendaciones son: caminar, nadar o hacer ejercicio en el agua, tai chi o yoga. No obstante, es importante realizar un calentamiento a fin de preparar los músculos para las exigencias del deporte.

4. Controlar el peso. Se considera un peso saludable aquel que permite que la persona se mantenga en un buen estado de salud y calidad de vida. También se entiende como los valores de peso, dentro de los cuales, no existe riesgo para la salud de la persona.

Para saber si una persona está en un peso saludable, existen algunos métodos confiables. Uno es la determinación del Índice de masa corporal (IMC), que describe la relación entre peso y estatura y para calcular el IMC se necesita conocer el peso y la estatura y se aplica una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: IMC = Peso (Kg) / Estatura al cuadrado (Mt).

Ejemplo:

Una persona pesa 64 Kg y mide 1.5 metros: 64 / 1.5 x 1.5 = 28.44. Este dato indica el IMC de la persona (28.44) se encuentra en los valores correspondientes a sobrepeso.

5. Terapia de frío y calor. Después de una lesión aplicar frío.

6. Aplicar ungüentos de canela, jengibre, masilla o aceite de sésamo, pues según el portal ayudan con el dolor.

7. Fortalecer los músculos. La debilidad muscular es la principal causa de las lesiones de rodilla. Se beneficiará de fortalecer los cuádriceps y músculos isquiotibiales, los músculos en la parte delantera y trasera de los muslos que ayudan a sostener las rodillas. El entrenamiento para mejorar el equilibrio y la estabilidad ayuda a que los músculos que rodean las rodillas trabajen juntos con más eficacia.

Por su parte, la alimentación también es importante para reducir los dolores de rodilla y el portal Mejor con Salud recomendó comer plátano, pues este alimento tiene potasio y magnesio y estos minerales ayudan a mejorar la salud de los huesos.

Finalmente, los fríjoles, también son un alimento que ayudan a reducir los dolores de rodilla, pues ayudan con la regeneración de ligamentos. Otro es el aguacate, ya que es una fuente de ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos insaturados, potasio y vitaminas C, E y B6.

No obstante, es importante consultar a un médico cuando no se pueda soportar peso en la rodilla o se sienta como si la rodilla estuviese inestable o por salirse; cuando se tenga una marcada hinchazón en la rodilla; cuando no se pueda extender o flexionar completamente la rodilla; cuando se vea una deformidad evidente en la pierna o la rodilla; cuando se tenga fiebre, además de enrojecimiento, dolor e hinchazón en la rodilla y cuando se tenga dolor fuerte en la rodilla que se relaciona con una lesión.