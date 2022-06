¿Cómo aliviar el dolor de rodilla con ayuda del vinagre de manzana?

Una de las partes de las extremidades inferiores que médicos y especialistas en movimiento, como fisioterapeutas, manifiestan que las personas menos atención devengan son las rodillas. Sin embargo, las dolencias que se generan en esta zona deben ser atendidas de inmediato.

De acuerdo con datos compartidos por la Clínica de Mayo, el dolor en las rodillas no mide edades, es una queja que puede presentarse en cualquier persona. Además, sus resultados dependen del diagnóstico, los cuales van desde una lesión, hasta complicaciones directas de la salud, como la artritis.

Los expertos dan a conocer que la flexibilidad de la rodilla es importante, ya que une los ligamentos de la pierna y, en parte, sostiene al cuerpo y le permite caminar. Conjuntamente, la entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, comparte que los principales síntomas de dolencias en la rodilla son:

Inflamación y rigidez.

Enrojecimiento y temperatura al tacto.

Debilidad o inestabilidad.

Sonidos de chasquidos o crujidos.

Incapacidad de enderezar completamente la rodilla.

Por su parte, el portal Oncosalud indica que se debe entender a las rodillas como las articulaciones más grandes del cuerpo lo que hace que esta parte tenga un alto índice de umbral del dolor.

Foto de referencia de mujer haciendo ejercicio y con dolor en su rodilla. - Foto: Getty Images

Uno de las interrogantes que las personas suelen hacerse sobre estas articulaciones está vinculada con el “ruido” que producen. Según el citado sitio web “el sonido o crujido en las rodillas suele ser causado por el desgaste cotidiano, el uso excesivo o por lesión”.

En ese sentido, varios sitios médicos señalan que dependiendo del nivel de dolor en la rodilla, una persona puede considerar ir o no a una consulta. Por lo general, quienes asisten al médico por esta complicación física es cuando la rodilla no soporta el peso corporal, está demasiado inflamada, no se puede estirar, adopta una deformidad o genera malestares de temperatura, como la fiebre.

Sin embargo, cuando el cuadro sintomatológico no demanda atención médica, se puede dar uso a alternativas naturales para mejorar las dolencias en las rodillas.

Por años, los remedios caseros han sido recomendados por miembros de la familia o conocedores de la medicina alternativa. Sea cual sea la persona que los comparta, uno de los productos más aconsejables para tratar las complicaciones en esta parte de las extremidades inferiores es el vinagre de manzana.

El portal de recetas Gastrolab consigna que este vinagre del fruto rojo o verde tiene nutrientes que son esenciales para el organismo. Varios estudios dicen que gracias a las propiedades de este líquido, una rodilla puede disminuir su inflamación.

En vista de ello, la revista de hábitos saludables y estilo de vida Mejor con salud explica que el vinagre de manzana tiene antioxidantes, los cuales resultan ser idóneos para tratar dolores en la rodilla.

El vinagre de manzana tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Foto: Getty images. - Foto: Foto Gettyimages

Para potenciar sus beneficios, este tipo de vinagre debería ser combinado con la pimienta cayena, ya que “contiene una sustancia conocida como capsaicina, reconocida por sus efectos antiinflamatorios y analgésicos”.

A continuación, la receta casera con vinagre de manzana para aliviar dolores de rodilla leves de forma natural:

Ingredientes: media cucharadita de pimienta cayena en polvo y una taza de vinagre de manzana orgánico, con la madre (una telita que se genera en la fermentación y se puede ver a la hora de adquirir el producto).

Preparación: en un recipiente o vaso, mezclar la pimienta cayena con el vinagre de manzana.

Aplicación: mojar un paño con el producto y ponerlo sobre la rodilla adolorida, luego dejar actuar por 20 minutos y enjuagar.

Nota: Mejor con salud recomienda dar uso diario a esta técnica hasta que el dolor desaparezca.