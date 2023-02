¿Dolor en las articulaciones? Vitaminas que debe consumir para aliviarlo

Las articulaciones son las áreas en donde se encuentran dos o más huesos, por lo general móviles y permiten el movimiento de los huesos. También se encargan de la elasticidad del cuerpo, por lo que son fundamentales en el día a día. No obstante, con el paso del tiempo se desgastan y empiezan a fallar, provocando dolor y limitando los movimientos de las personas.

Cabe resaltar que las principales zonas en las que estos desgastes ocurren son cadera, hombros, codos, rodillas, muñecas y tobillos. Por ello es esencial cuidar estas articulaciones desde mucho antes de que empiece el dolor.

¿Por qué se generan estos dolores?

La artrosis es una de las enfermedades más comunes por las que las personas sufren dolor. Según una encuesta nacional de salud realizada en 2017 en España, es la principal patología crónica de las mujeres, llegando a afectar un 23,5 %. No obstante, el dolor articular afecta a ambos sexos y puede darse con mayor fuerza después de los 50 años debido al descenso de estrógenos.

Según el doctor Josep Pous, traumatólogo y miembro de Doctoralia, evitar el sobrepeso es fundamental para prevenir el dolor de las articulaciones. Por ello es preciso llevar una dieta equilibrada y variada. A pesar de que Pous señala que no existe una dieta que ayude a aliviar el dolor, el experto señala que sí se puede procurar mantener una alimentación rica en vitaminas C y D, además de algunos minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el silicio. Además, es preciso beber mucha agua.

La principal causa de la inflamación de rodilla son las lesiones. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, el experto señala que para intentar mitigar el dolor se puede probar la kombucha, una bebida natural con base de té dulce y un alto contenido de probióticos. Además, esta bebida es rica en glucosaminas, lo que aumenta la producción de ácido hialurónico sinovial, responsable de conservar el cartílago, por lo que el experto señala que es posible prevenir su desgaste.

Además, a parte de una buena alimentación, el ejercicio es ideal pues también hace que el organismo produzca colágeno, una proteína clave para el fortalecimiento de huesos, músculos, cartílagos e incluso piel. No obstante, la recomendación del doctor es realizar ejercicios que no les exijan demasiado a las articulaciones cuando existe dolor en alguna de ellas. En ese caso, siempre es mejor visitar el médico de confianza y crear una rutina que no infrinja más fuerza de la que la persona puede realizar.

El experto señala que los mejores deportes para proteger las articulaciones son natación, bicicleta, caminar y ejercicios que mantengan la flexión y el tono muscular, como yoga o pilates.

Consejos para combatir el dolor articular:

1. Actividad física y beber líquido: llevar una buena rutina de ejercicio y beber mucho líquido, son dos formas eficaces y saludables para evitar el sobrepeso, una de las causas más comunes de la artrosis de rodilla, además del desgaste articular.

El ser humano está compuesto en un 70 % por agua. Consumir este líquido incoloro es esencial para mantener saludables los órganos del cuerpo, para hidratarse después de una jornada de ejercicio y es vital para el buen funcionamiento del cerebro - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Elongación como prevención: esto hace referencia a los estiramientos y la elongación para evitar futuros daños. Por ello, se aconsejan tomarse 10 minutos como mínimo para calentar y estirar. Las personas que desarrollan trabajo en los que pasan mucho tiempo de pie, también deben realizar estiramientos para aminorar la sintomatología de la artrosis de rodilla.

3. Aplicar frío y calor: específicamente, el frío es bueno para reducir la inflamación de la rodilla y el calor mejora la circulación sanguínea y el índice de cicatrización de tejidos involuntarios. Así las cosas, se debe recubrir el hielo con un trapo o colocar un trapo remojado con agua caliente durante intervalos de 3 a 5 minutos hasta por media hora al día.

Expertos indican que la gelatina puede ser un remedio muy efectivo para aportar colágeno a las articulaciones. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

4. Mantener una alimentación saludable: hay alimentos específicos que ayuda a mantener los cartílagos. Por lo general, estos contienen lisina, colágeno y ácido hialurónico y se encuentra en las proteínas animales, el queso, los frutos secos, huevos, gelatinas y atún.