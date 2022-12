El alimento que disminuye la glucosa en la sangre y mejora el aspecto de la piel

El azúcar en la sangre, que también se conoce como glucosa, es una sustancia determinante para el organismo. Como tal, la sangre lo lleva a todas las células del cuerpo para ser usado como energía, pero cuando este proceso no se da de manera eficaz, los niveles se elevan, generando complicaciones de salud.

Cuando no se presta atención a esto, la glucosa alta puede convertirse en diabetes, enfermedades que con el paso del tiempo afecta órganos vitales como los riñones, ojos y los nervios. Entre tanto, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, explica que “aunque una persona no tenga diabetes, también puede tener problemas de salud si el azúcar en su sangre está muy bajo o muy alto. Mantener un plan de comidas, actividades y medicamentos puede ayudar a regular el azúcar”.

Cabe recordar que los niveles de azúcar se pueden incrementar debido al desarrollo de infecciones, el consumo de ciertos medicamentos, desbalances hormonales o enfermedades graves, asegura el portal Cinfasalud, de España.

Ahora bien, para controlar este problema de salud, es fundamental llevar una alimentación balanceada y consumir alimentos específicos que disminuyan los niveles de glucosa en sangre. Por lo anterior, el portal web Cocina Fácil destaca que los frijoles son un superalimento con un alto contenido de proteínas de origen vegetal que benefician la salud.

Los frijoles se destacan también por ser una fuente de fibras, entre ellas, pectinas, pentosanos, hemicelulosa, celulosa y lignina; calcio, hierro, fósforo, magnesio, zinc y de las vitaminas como la tiamina, biotina, niacina, ácido pantoténico y ácido fólico. De este modo, los frijoles son un alimento con bajo Índice Glucémico que permite disminuir los picos de glucosa en sangre después de comer. También, su contenido de fibra ayuda a demorar la digestión del almidón y la absorción de la glucosa.

Adicional a esto, los frijoles contienen antioxidantes que son necesarios para una piel saludable. Por ello, los expertos aconsejan incluir este alimento en la dieta si se padece de eczemas, picazón, piel seca o alergias cutáneas, pues es un alimento rico en zinc y hierro, pero principalmente en proteínas y biotina, una sustancia que brinda flexibilidad y ayuda a evitar también que el cabello se quiebre.

Otros beneficios de los frijoles para la salud

Los estudios han demostrado que el consumo de este alimento puede reducir el riesgo de padecer enfermedades coronarias, debido a su cantidad de fibra soluble que contribuye a bajar los niveles de colesterol y a su contenido de folato que disminuye la homocisteína.

El alto nivel de antioxidante y fitoquímicos de los frijoles ayudan prevenir enfermedades crónicas como el cáncer.

Es un alimento ideal para las dietas vegetarianas, ya que los frijoles contiene un gran cantidad de proteínas. Este nutriente es vital para reponer el desgaste muscular y prevenir enfermedades degenerativas.

Los frijoles con una excelente alternativa nutricional que permite a las personas con enfermedad celiaca consumir cantidades adecuadas de fibra. Como tal, las personas que padecen esta enfermedad deben seguir una dieta sin gluten.

¿Cómo consumir los frijoles de forma correcta?

Este alimento se debe cocinar en una olla de presión y luego agregar sal cuando estén suaves, pues esto ayuda a que la cocción sea muy rápida. Por su parte, los expertos señalan que a menor tiempo de cocción, mayor conservación de los nutrientes.

Entre tanto, este alimento puede generar flatulencias, por ello, se aconseja dejar los frijoles en remojo desde la noche anterior junto con una cucharada de bicarbonato. Antes de ponerlos a cocerlos, se debe tirar el agua y luego añadir agua limpia, con el fin de digerir mejor este alimento.