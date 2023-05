El jugo natural para expulsar las piedras en los riñones y eliminar líquidos retenidos

Los cálculos en los riñones, también conocidos como piedras o urolitiasis, son una de las afecciones que más golpean a ese órgano vital. Estos pueden aparecer en cualquier zona de las vías urinarias como, por ejemplo, la vejiga y no es solamente una de las causas por la cual ciertas sustancias terminan convirtiéndose en depósitos (acompañados usualmente de dolor).

Según explica el portal Mayo Clinic, por lo general y pese a las molestias, estos no suelen dejar daños permanentes; sin embargo, son varios los detonantes y recomendaciones a tener en cuenta para evitar complicaciones. Respecto a su tratamiento, dependiendo el tipo de cálculo, puede que solo baste con tomar suficiente líquido para expulsarlos, además de analgésicos, o en casos extremos una intervención quirúrgica.

Es importante hacer ejercicio y cuidar la alimentación para proteger los riñones - Foto: Getty Images/iStockphoto

Algunos de los síntomas de alarma incluyen color anormal en la orina (como marrón); necesidad de ir al baño en una constancia superior a la habitual o evacuar en menores cantidades. La plataforma referida arriba apunta, cuando se presentan infecciones, a otras molestias como fiebre, náuseas y hasta escalofríos.

Entre las razones por las cuales se originan estas piedras se encuentran condiciones hereditarias, sobrepeso, ingesta de productos con alto contenido de sal, poco consumo de agua y patologías en el tracto digestivo, informa Mejor con Salud.

El jugo para combatir los cálculos

La bebida sugerida por ese portal para ayudar a expulsar esas piedras es el jugo de granada, gracias a sus propiedades antioxidantes y contenido de fibra. Medical News Today recopila una serie de beneficios de esta fruta, más allá de la problemática en cuestión.

Por ejemplo, su elección está asociada con una buena digestión y con ventajas cuando se presenta inflamación en los intestinos, así como evitar la retención de líquidos y mediar en la presión arterial. También podría tener efectos positivos para el corazón al facilitar el flujo sanguíneo y contribuir a que las arterias no se adelgacen.

La granada es una fruta que se caracteriza por sus múltiples beneficios. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Medical News Today le atribuye bondades adicionales como un potencial para optimizar la memoria y el aprendizaje. Adicionalmente con su inclusión en la dieta, se le entregarán al organismo múltiples vitaminas como la C, K y E (el propósito de esta última es mantener fuerte el sistema inmunitario).

Por su parte, un estudio replicado por National Institutes of Health (NIH), encontró que la ingesta en mujeres de frutas, fibra y vegetales se relaciona con un menor riesgo de que esta problemática aparezca. Esto cuando las evaluadas no tenían antecedentes de la molestia y; en caso contrario, no se hallaron cambios significativos al incluir dicha clase de alimentos.

Otros remedios contra los cálculos

Para HealthLine otro remedio casero es el jugo de apio para alejar las toxinas causantes de la urolitiasis. Su ingesta se recomienda regularmente durante el día y; para esta, solo es necesario licuar mínimo un tallo de la planta. Es importante recalcar que su consumo se desaconseja si el paciente está próximo a una intervención quirúrgica o sufre de una baja presión arterial.

Una bebida con la raíz del diente de león es otra sugerencia de HealthLine porque sus componentes potencian la generación de bilis (la que contribuye en la descomposición de grasas). También se le vincula con un aporte para mejorar la digestión.

El diente de león ayuda también a limpiar el hígado de toxinas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Este ingrediente se puede tomar en forma de té o como jugo. La cantidad aconsejable oscila entre tres y cuatro pocillos al día, pero su distancia la deben mantener quienes han sido medicados con antibióticos, anticoagulantes y antiácidos.