El potente batido quemagrasa que ayuda a reducir la cintura

Eliminar grasa, especialmente cuando se localiza en el abdomen, es de las tareas más difíciles, dada la zona en la que se encuentra.

Existen diferentes razones por las cuales se acumula la grasa en el cuerpo, de acuerdo con la revista de buenos hábitos Mejor con salud, una de las más comunes es el sedentarismo, pues cuando una persona no se mueve el cuerpo no se activa, lo que hace que el metabolismo no queme calorías.

Asimismo, los lípidos en el abdomen pueden ser causa de estrés, falta de sueño, genética, consumo excesivo de bebidas alcohólicas, mala alimentación, algunos medicamentos o ingerir comidas en horarios que sobrepasan la media noche, según los especialistas.

Vale mencionar que la grasa no se puede quemar de manera localizada, sino que se reduce cuando la persona entra en un déficit calórico (gastar más calorías de las que se consumen). Para lograrlo es clave seguir una dieta hipocalórica (baja en calorías) y complementar con actividad física regular.

Aparte de la comida saludable y el ejercicio, existen infusiones naturales para quemar grasa. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El portal especializado Mejor con Salud comparte algunas recetas para preparar batidos saludables que pueden integrarse dentro de la dieta hipocalórica. Vale mencionar que estos licuados no sustituyen las comidas principales, sino que se configuran como un complemento para la dieta.

Batido de papaya, linaza, avena y miel

Este batido incluye ingredientes que contribuyen a desinflamar el vientre. Además, su consumo ayuda a regular el tránsito intestinal.

Ingredientes:

Dos tazas de agua (500 ml).

Una taza de papaya picada (140 g).

Dos cucharadas de avena en copos (20 g).

Una cucharadita de miel (opcional).

Una cucharada de semillas de lino o linaza (10 g).

Preparación:

Cortar la papaya en trozos pequeños.

Llevar todos los ingredientes a la licuadora y procesar hasta obtener una mezcla homogénea.

Beber junto al desayuno o merienda.

Otros batidos naturales que reducen la grasa de la cintura

Batido de piña, jengibre, coco y avena

Ingredientes:

Tres rodajas de piña.

Dos cucharadas de avena (20 g).

Dos cucharadas de coco en polvo (10 g).

Un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo (1,6 g).

La piña tiene varias propiedades que benefician al organismo. - Foto: Getty Images / Liudmila Chernetska

Preparación:

Procesar todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener una mezcla homogénea.

Beber al desayuno o merienda.

Batido de piña y apio

Ingredientes:

Cinco tallos de apio.

Tres rodajas de piña.

Dos tazas de agua (500 ml).

Leche de coco (opcional).

Preparación:

Cortar el apio en pequeñas rebanadas.

Llevar todos los ingredientes a la licuadora y procesarlos hasta obtener una mezcla homogénea.

Beber inmediatamente para aprovechar al máximo las cualidades de este batido.

Jugo de lechuga, espinacas y kiwi

Para preparar esta bebida basta con licuar un kiwi, dos o tres hojas de lechuga y dos de espinaca, junto con una taza de agua. Esta bebida es altamente refrescante y ayuda en el proceso para bajar de peso; además, gracias a la clorofila y la vitamina C que contiene, aporta energía, fortalece el sistema inmune y mejora la salud y el aspecto de la piel.

Cabe mencionar que este compuesto es el principal precursor del colágeno (proteína encargada de brindarle firmeza y elasticidad a la piel).

Las semillas del kiwi ofrecen ácidos omega 3 que son favorables para la salud del corazón. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Agua de jamaica

Para preparar esta bebida basta con comprar las flores de jamaica y ponerlas a hervir junto con una taza de agua. Este líquido contiene propiedades diuréticas, por lo que evitará que el cuerpo acumule líquidos y grasa innecesaria.

Zumo de apio con piña

Los productos que contienen esta bebida depuran el organismo, ya que limpia las toxinas. Para prepararla, basta con licuar una rodaja de piña, dos ramas de agua en una taza de agua.