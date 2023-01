Esta es la mejor vitamina para el dolor de huesos y articulaciones

Las articulaciones son el punto en donde se unen dos o más huesos. Los hombros, codos, caderas, rodillas y nudillos son articulaciones.

Sin embargo, estos puntos son más que huesos. Incluyen los tejidos blandos que los rodean, como cartílagos, tendones y ligamentos, por ejemplo, según explica la biblioteca médica Medline Plus.

“El cartílago es el tejido flexible, duro y resbaladizo que cubre los extremos de los huesos en una articulación. Los tendones son bandas resistentes y flexibles que conectan los músculos con los huesos para que pueda mover las articulaciones. Los ligamentos conectan los huesos de la articulación entre sí para mantenerlos estables cuando se mueve”, precisa.

A pesar de su importancia, las articulaciones son una de las partes del cuerpo más castigadas. Su salud depende, en gran medida, de los hábitos alimenticios y del estilo de vida que las personas lleven. Por ello, existen factores que pueden afectar negativamente, como la obesidad, la práctica intensa de deporte y hasta la edad.

De igual forma, muchas enfermedades pueden afectarlas causando dolor y provocando rigidez, enrojecimiento e hinchazón. La mayoría de ellas son crónicas, es decir, duran mucho tiempo y es posible que algunas nunca desaparezcan por completo.

Las articulaciones de las rodillas son de las más afectadas por artritis. - Foto: Getty Images

La artrosis es una de las enfermedades más comunes por las que las personas sufren dolor. Según una encuesta nacional de salud realizada en 2017 en España, es la principal patología crónica de las mujeres, llegando a afectar un 23,5 %. No obstante, el dolor articular afecta a ambos sexos y puede darse con mayor fuerza después de los 50 años debido al descenso de estrógenos.

Según el doctor Josep Pous, traumatólogo y miembro de Doctoralia, evitar el sobrepeso es fundamental para prevenir el dolor de las articulaciones. Por ello es preciso llevar una dieta equilibrada y variada. A pesar de que Pous señala que no existe una dieta que ayude a aliviar el dolor, el experto señala que sí se puede procurar mantener una alimentación rica en vitaminas C y D, además de algunos minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el silicio. Además, es preciso beber mucha agua.

Por otro lado, el experto señala que para intentar mitigar el dolor se puede probar la kombucha, una bebida natural con base de té dulce y un alto contenido de probióticos. Además, esta bebida es rica en glucosaminas, lo que aumenta la producción de ácido hialurónico sinovial, responsable de conservar el cartílago, por lo que el experto señala que es posible prevenir su desgaste.

Así mismo, aparte de una buena alimentación, el ejercicio es ideal, pues también hace que el organismo produzca colágeno, una proteína clave para el fortalecimiento de huesos, músculos, cartílagos e incluso piel. No obstante, la recomendación del doctor es realizar ejercicios que no les exijan demasiado a las articulaciones cuando existe dolor en alguna de ellas. En ese caso, siempre es mejor visitar el médico de confianza y crear una rutina que no infrinja más fuerza de la que la persona puede realizar.

Esta parte del cuerpo es una de las más afectadas por la enfermedad de las articulaciones. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para las personas que tienen artritis, una de las principales causas de las molestias articulares, realizar ejercicio puede generar preocupación porque se puedan presentar posibles lesiones. Para evitar esto y hacerlo de forma segura, los CDC brindan varias recomendaciones:

- Comenzar con poca actividad física y aumentar poco a poco.

- Cambiar la actividad cuando los síntomas de la artritis se incrementen.

- Realizar ejercicios que no lleven a esforzar las articulaciones.

- Hacer ejercicio en lugares seguros.

Caminar - Foto: Getty Images

-En caso de tener dudas, consultar a un doctor para conocer a profundidad cómo se puede realizar actividad física teniendo esta condición.

Por otro lado, para reforzar estas recomendaciones, el doctor asegura que tomar algunos suplementos naturales puede beneficiar la recuperación de la articulación. No obstante, es preciso consultar esta decisión con un médico de confianza.