Estas son las mejores bebidas frías para adelgazar y bajar de peso

Bajar de peso no es tarea fácil, pero es uno de los propósitos de muchas personas. Lograr este objetivo no solo está relacionado con lucir unos kilos menos, sino con tener una condiciones de salud favorables, pues el sobrepeso puede generar diversas afecciones en el organismo.

Para adelgazar hay muchos trucos que pasan por dormir más y mejor, realizar ayunos intermitentes, dejar de consumir productos ricos en grasas y calorías y evitar picar entre comidas.

Sin embargo, para los expertos, la mejor fórmula es llevar una dieta saludable y realizar actividad física de forma regular. Cuando una persona decide adoptar un nuevo estilo de alimentación que promueva la pérdida de peso, en lo primero que tiene que pensar es en reducir la ingesta de calorías. No obstante, bajar las calorías no tiene por qué significar renunciar al sabor, a la satisfacción ni a la facilidad para preparar las comidas, asegura el instituto de investigaciones Mayo Clinic.

Para el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, de Estados Unidos, las dietas no son la mejor manera de perder peso de manera permanente, pues si bien es posible que en un principio funcionen, lo cierto es que es posible que a largo plazo los resultados no se mantengan. Por esta razón, la ingesta permanente de una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio es lo que permite lograr el objetivo y mantenerlo.

La dieta equilibrada y la práctica de ejercicio puede complementarse con la ingesta de algunas bebidas que al consumirlas frías pueden ayudar a bajar de peso.

Té de menta: un artículo publicado en el medio digital Business Insider y escrito por Andrea Gómez, cita un estudio publicado en el Journal of Neurological and Orthopedic Medicine el cual mostró que las personas que inhalaban aceite esencial de menta cada dos horas perdían un promedio de 2,27 kilogramos por mes, ya que tenía un impacto en el apetito. “El té de menta también ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, por lo que reduce el impacto negativo que los altos niveles de cortisol tienen en el metabolismo”, precisa la publicación.

Mate: si bien es una bebida que normalmente se consume caliente, también se puede ingerir fría. Al té de yerba mate se le reconoce por sus efectos termogénicos, es decir, que activa el mecanismo de quema de calorías del cuerpo, y también puede promover la pérdida de peso al mejorar la sensibilidad a la insulina, según Eat This, Not That, citado por Business Insider.

Piña y té verde: al té verde se le atribuyen propiedades diuréticas, al igual que a la piña, por lo que la mezcla puede resultar beneficiosa en el objetivo de bajar de peso. Para preparar esta bebida se requiere de dos rodajas de piña, una bolsita de té verde y un vaso de agua. Se licúa la piña junto con medio vaso de agua. Luego se mezcla el té verde con el jugo de piña y si se desea, se puede endulzar con un poco de miel. Se lleva la bebida al refrigerador y se guarda durante el tiempo que la persona desee, según información del portal Mejor con Salud.

Jengibre, limón y menta: estos tres ingredientes son favorables en el propósito de lograr un peso saludable. El jengibre es digestivo, además de ser un antiinflamatorio natural; mientras que el limón ayuda a desintoxicar el organismo y la menta le da frescura a la bebida y al cuerpo, generando efectos calmantes. Se puede preparar un té con la raíz del jengibre y la menta y luego cuando la mezcla esté lista se agrega el limón y se deja en el refrigerador el tiempo que sea necesario. Se puede tomar varias veces al día.

Té de fresas: esta fruta es rica en fibra, contiene antioxidantes y es baja en azúcar. Según Mejor con Salud, para preparar un té frío solo se requieren cinco fresas y un vaso de agua. Se mezclan los ingredientes en la licuadora y una vez obtenida una bebida homogénea, se lleva al refrigerador por unos 20 minutos. Se puede beber en cualquier momento, antes o después de la comida.