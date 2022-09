Estas son las vitaminas para bajar la prolactina alta

La prolactina es una hormona producida por la glándula pituitaria o hipófisis que es pequeña, está situada en la base del cerebro y hace que los senos crezcan y produzcan leche materna durante el embarazo y después del parto, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De hecho, es importante señalar que es normal que los niveles de prolactina sean altos en las mujeres embarazadas y las madres nuevas, pero los niveles son normalmente bajos para las mujeres no embarazadas y los hombres.

No obstante, si los niveles de prolactina están más altos de lo normal, en general, puede significar que hay un tumor de la glándula pituitaria conocido como prolactinoma y este tumor hace que la glándula produzca demasiada prolactina, lo cual hace que los hombres y las mujeres que no están embarazadas o no están amamantando produzcan leche.

Es importante señalar que los prolactinomas suelen ser benignos (no cancerosos), pero, si no se tratan, estos tumores pueden dañar los tejidos vecinos.

Asimismo, la Biblioteca explicó que, en las mujeres, el exceso de prolactina también puede causar problemas menstruales e infertilidad (imposibilidad de quedar embarazada) y en los hombres, puede disminuir el deseo sexual y causar disfunción eréctil, también conocida como impotencia, es decir, no poder tener o mantener una erección.

Así las cosas, el portal Vitaminas Para la Salud reveló que existen algunas vitaminas que ayudan a reducir la prolactina de forma natural como, por ejemplo:

1. Vitamina B6: Se puede tomar de forma regular y hay que “consumir 300 a 1000 mg por día en dosis divididas”, pero el portal señaló que también se puede tomar de “forma activada y de 50 a 200 mg por día en dosis divididas”.

Sin embargo es importante señalar que el consumo de vitamina B6 dependerá de la edad y el sexo, y las recomendaciones promedio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) son:

Bebés hasta los 6 meses de edad: 0.1 mg

Bebés de 7 a 12 meses de edad: 0.3 mg

Niños de 1 a 3 años de edad: 0.5 mg

Niños de 4 a 8 años de edad: 0.6 mg

Niños de 9 a 13 años de edad: 1.0 mg

Adolescentes (varones) de 14 a 18 años de edad: 1.3 mg

Adolescentes (niñas) de 14 a 18 años de edad: 1.2 mg

Adultos de 19 a 50 años de edad: 1.3 mg

Adultos (hombres) de 51 o más años de edad: 1.7 mg

Adultos (mujeres) de 51 o más años de edad: 1.5 mg

Mujeres y adolescentes embarazadas: 1.9 mg

Mujeres y adolescentes en período de lactancia: 2.0 mg

2. Vitamina E: “La dosis recomendada es de 300 a 400 UI por día”, explica el portal.

En este caso, las recomendaciones de consumo diario de vitamina E son:

Bebés hasta los 6 meses de edad: 4 mg

Bebés de 7 a 12 meses de edad: 5 mg

Niños de 1 a 3 años de edad: 6 mg

Niños de 4 a 8 años de edad: 7 mg

Niños de 9 a 13 años de edad: 11 mg

Adolescentes de 14 a 18 años de edad: 15 mg

Adultos: 15 mg

Mujeres y adolescentes embarazadas: 15 mg

Mujeres y adolescentes en período de lactancia: 19 mg

De todos modos, antes de consumir alguna vitamina, lo primero que se debe hacer es consultar al médico tratante, para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.