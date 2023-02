Este es el síntoma poco conocido que advierte sobre el cáncer de mama

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. De ahí que los médicos insisten en la importancia de realizar chequeos regulares para verificar el estado de los senos.

“El cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de la mama. Estas constan de tres partes principales: lobulillos, conductos y tejido conectivo. Los lobulillos son las glándulas que producen leche. Los conductos son los tubos que transportan la leche al pezón. El tejido conectivo (formado por tejido fibroso y adiposo) rodea y sostiene todas las partes de la mama. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos”, detallan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El cáncer de mama es uno de los más comunes alrededor del mundo.

Cuando el cáncer de mama está en etapa temprana puede que no cause síntomas en el paciente. Sin embargo, de acuerdo con los expertos de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cuando está avanzado puede suscitar algunos síntomas como dolor en los huesos.

Por eso, es importante que en caso de presentar este malestar se consulte a un doctor para recibir atención profesional.

Otros de los síntomas que pueden advertir sobre un posible cáncer de mama avanzado son:

Dificultad respiratoria.

Hinchazón de los ganglios linfáticos en la axila (próxima a la mama con cáncer).

Pérdida de peso.

Líquido del pezón, el cual puede ser sanguinolento, de claro a amarillento o verdoso.

El dolor en los huesos puede advertir sobre esta afección.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, agrega otros síntomas de este tipo de cáncer:

Cambio de tamaño o aspecto de una mama.

Cambios en la piel sobre la mama (formación de hoyuelos).

Desprendimiento de la piel.

Formación de costras.

Piel pelada en la zona de la areola (la piel que rodea al pezón).

La inversión reciente del pezón.

Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre tu mama, como la piel de una naranja.

Es importante realizar pruebas médicas periódicamente.

Síntomas de posible cáncer

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos explica algunos de los síntomas que el cáncer puede causar. Cabe resaltar que se debe consultar a un doctor para que sea él quien realice un diagnóstico profesional.

Cambios en los senos

Sentir un bulto o algo sólido en el seno o bajo el brazo.

Cambios o descargas en los pezones.

Piel roja, escamosa, sumida o con hoyos y que da comezón.

Cambios en la vejiga

Dificultad para orinar.

Dolor al orinar.

Sangre en la orina.

Hemorragia o moretones sin una razón aparente

Cambios en el intestino

Sangre en el excremento.

Cambios en los hábitos del intestino.

Tos o ronquera que no desaparece

Problemas al comer

Dolor después de comer (acidez o indigestión que no desaparecen).

Problemas al deglutir.

Dolor de estómago.

Náuseas y vómitos.

Cambios de apetito.

Cansancio grave y que dura tiempo.

Fiebre o sudores nocturnos sin ninguna razón.

Cambios en la boca

Un parche blanco o rojo en la lengua o en la boca.

Hemorragia, dolor o entumecimiento en los labios o en la boca.

Problemas neurológicos

Dolores de cabeza.

Convulsiones.

Cambios en la vista.

Cambios en la audición.

Parálisis facial.

Cambios de la piel

Un bulto de color carne que sangra o que se vuelve escamoso.

Un nuevo lunar o un cambio en un lunar ya existente.

Una irritación que no sana.

Ictericia (volverse amarillos la piel o el blanco de los ojos).

Hinchazón o bultos en cualquier parte como el cuello, las axilas, el estómago y las ingles

Subir o bajar de peso sin una razón conocida