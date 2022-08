Experimento | ¿Qué pasa en el cuerpo si se toma agua con limón durante dos semanas?

Hay preparaciones que suelen ser recomendadas por terceros y son llamadas como remedios o infusiones naturales, entre las más populares se encuentra el agua con limón.

Como bien se sabe, el agua es fuente de vida y para mantener hidratado y en óptimas condiciones al organismo, la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir entre uno y dos litros de este líquido al día.

Por su lado, el limón es una fruta ácida que tiene vitamina C y se le atribuyen propiedades estéticas y de mejora.

Sin embargo, al unir estos dos ingredientes se produce la conocida agua con limón que suele tomarse en las mañanas. De acuerdo con Medical News Today, los expertos tienen diferentes puntos de vista en relación con esta receta natural, pues no todos los cuerpos son iguales y sus reacciones pueden diferir.

En ese sentido, bajo su responsabilidad y criterio, Dina Gachman tomó la decisión de consumir dos vasos de agua con limón al día durante dos semanas o 14 días, para ver qué efectos tiene esta mezcla en su cuerpo.

Según las declaraciones compartidas por el portal ACV, Alma, Corazón y Vida, la mujer manifestó: “Muchos de mis amigos siempre afirman que el agua con limón, especialmente tibia o caliente, puede ayudar a la digestión y reducir la hinchazón”.

Para los expertos, la acción potente del limón se da por su nivel de acidez, el cual ayuda a descomponer los alimentos.

“Aprendí que esta bebida es una fuente enorme de potasio, un mineral que ayuda a mantener bajos los niveles de sodio. Así que también está relacionado con la retención de líquidos. Al principio no estaba segura de si mi hábito estaba haciendo algo, pero tras unos días, es cierto que sentí que estaba menos hinchada”, aseguró la escritora Gachman.

El consumo diario de agua con limón tiene beneficios para la salud, pero se deben tener en cuenta ciertos efectos que produce. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

No obstante, Julia Ocón, experta en nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, opinó sobre los apuntes de la escritora y consideró: “No existen datos que justifiquen la idea popular de que el zumo de este cítrico aumenta el metabolismo basal ni que tenga un efecto beneficioso en la mejoría de la digestión”.

En la línea de los beneficios de la preparación líquida, por años esta ha sido recalcada como una opción para perder peso.

Respecto a la variable de disminución de medidas corporales, la mujer con publicaciones en The New York Times reveló: “En dos semanas solo he perdido medio kilo, puede haber sido por esto o no. En mi caso, sospecho que habrá sido la motivación. Después de empezar el día con un vaso de esta bebida, me sentía más inclinada a seguir con los entrenamientos, comer mejor y dejar las bebidas refrescantes”.

Ocón complementa el anterior argumento en ACV y dijo que el limón se caracteriza por tener fibra dietética, especialmente la pectina. Este compuesto “puede ralentizar el vaciado gástrico, favoreciendo la sensación de saciedad y evitando una ingesta excesiva de otros alimentos”, señaló la nutricionista.

Como se ha mencionado al principio, una de las atribuciones a las que se adhiere la mezcla de agua con limón tiene que ver con la belleza, específicamente con el cuidado de la piel.

En cuanto a dicho beneficio, la mujer que compartió su experiencia comentó que no esperaba un milagro en el cambio del órgano dinámico, pero tuvo en mente que hay cremas a base de vitamina C.

“Tras la primera semana, noté una gran mejoría en mi tez, algunas manchas se habían aclarado y era más brillante y tersa”, detalló Dina Gachman.

Healthline recalca que el limón no solo tiene vitamina C, también potasio, calcio, magnesio y ácido fólico. A pesar de ello, la doctora Ocón dijo que cuando se menciona a este remedio como un tratamiento contra el cáncer de piel es un mito, publicó ACV.

El limón ayuda a la producción de la popular proteína para la piel. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así mismo, en el tiempo la escritora documentó: ”No enfermé durante las dos semanas que duró mi experimento”.

La Vanguardia consigna que el limón tiene propiedades antibacterianas, por lo que ha ganado la reputación de ser un remedio natural que cura resfriados. De manera complementaria, Alma, Corazón y Vida señala que esta fruta sintetiza los glóbulos blancos y es ideal para el sistema inmunitario.

Para terminar, hay investigaciones que vinculan el agua de limón con la estimulación del humor. “Si esto fuese realmente así, alguien ya lo habría embotellado y habría elevado su precio al 200 %. Quizá fue el medio kilo que perdí, o mi motivación estas dos semanas, pero me sentí más ligera mentalmente”, concluyó la reconocida mujer.