Fruta que previene la osteoporosis y fortalece los huesos

Con el paso de los años, los huesos se vuelven más frágiles debido a su desgaste y se tiende a aumentar el riesgo de padecer osteoporosis, una enfermedad silenciosa que afecta de manera directa la salud de los huesos y que puede llegar a generar un intenso dolor y complicaciones en la movilidad de ciertos pacientes.

Por su parte, la Sociedad Española de Reumatología (SER) explica que este padecimiento es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea; se estima que afecta a 2,5 millones de personas mayores de 50 años. Al padecer esta afección es frecuente tener rupturas que son más comunes en las caderas, las vértebras de la columna y la muñeca.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, la osteoporosis afecta a hombres y mujeres de todas las razas y grupos étnicos. Así mismo, puede ocurrir a cualquier edad, aunque el riesgo es mayor a medida que se envejece; por ejemplo, para muchas mujeres, la enfermedad comienza a desarrollarse uno o dos años antes de la menopausia.

Causas de la osteoporosis

Como tal, un riesgo significativo es no contar con suficiente calcio para formar nuevo tejido óseo. En tal virtud, resalta la importancia de mantener una ingesta suficiente de alimentos ricos en calcio y vitamina D. En ese orden de ideas, el riesgo de sufrir fracturas aumenta si la persona no come suficientes alimentos con calcio y vitamina D, o si su cuerpo no absorbe suficiente calcio de la comida, como puede suceder después de una cirugía de derivación gástrica.

Adicional a ello, existen otras causas muy comunes que lista MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos:

Una disminución del estrógeno en las mujeres en el momento de la menopausia y una disminución de la testosterona en los hombres al envejecer.

Estar postrado en una cama debido a una enfermedad prolongada (afecta principalmente los huesos de niños).

Tener ciertas afecciones que causan mayor inflamación en el cuerpo.

Tomar ciertos medicamentos, como determinados medicamentos anticonvulsivos, tratamientos hormonales para el cáncer de próstata o de mama y medicamentos esteroides que se tomen por más de tres meses.

La poderosa fruta que fortalece los huesos

La osteoporosis es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, por lo que los tratamientos que son prescritos por los especialistas en salud solamente alivian los dolores que trae consigo esta enfermedad. Por ello, es importante desde temprana edad fortalecer los huesos para prevenir este tipo de afecciones degenerativas.

Una forma de hacerlo es por medio de una alimentación saludable, rica en nutrientes y vitaminas. De hecho, el portal web El Universal, destaca las propiedades de la guanábana, una fruta originaria de las zonas tropicales de América del Sur y se caracteriza por su sabor dulce. Este superalimento es altamente hidratante debido a composición en agua y a su alto contenido de minerales como el potasio. También es una fruta con bajos niveles de sodio, lo cual beneficia la tensión arterial si se consume con frecuencia.

La guanábana, al ser rica en fósforo, hierro y calcio, es la aliada perfecta en la prevención de osteoporosis. - Foto: Getty Images

En cuanto a sus beneficios, la guanábana, al ser rica en fósforo, hierro y calcio, es la aliada perfecta en la prevención de osteoporosis. Además, sus efectos energizantes y antioxidantes en el cuerpo, debido a su aporte calórico y alto contenido de vitamina C, hacen que el organismo esté activo y fuerte para la actividad física.

La forma más común de consumir este superalimento es de forma natural; sin embargo, las hojas de guanábana también se pueden utilizar para realizar infusiones para aliviar problemas de salud como los resfriados o el insomnio.