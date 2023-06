Frutas ‘antidiabéticas’ que sirven para ayudar a bajar los niveles de azúcar en la sangre

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, el azúcar en la sangre, también denominado glucosa, proviene de los alimentos que la persona consume en su día a día y se convierte en su principal fuente de energía.

La enfermedad que se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en la sangre es la diabetes. No obstante, una persona que no padezca esta afección también puede tener problemas de salud si los niveles de azúcar en su sangre son muy bajos o muy altos. En este sentido, es importante mantener hábitos saludables, como una dieta balanceada y ejercicio, para regular la glucosa.

Según recoge el portal Saber Vivir, existen varias frutas cuyo consumo podría ser de gran ayuda para mantener la glucosa en sangre dentro de los niveles adecuados. Por supuesto, para que los beneficios sean mayores, es importante complementar con otros hábitos de vida saludable.

1. Cerezas

El índice glucémico de las cerezas en bajo, además, posee un alto contenido de fibra, de manera que se posiciona como una fruta ideal para diabéticos. Dentro de sus cualidades también figura su capacidad antioxidante.

La cereza tiene varios aportes para la salud. - Foto: Getty Images

2. Manzana

El citado portal sostiene que, “a excepción de la sandía, la piña y el melón, la mayoría de las frutas tienen un índice glucémico bajo”. En tal virtud, destaca que la manzana no solo es rica en agua, sino también en fibra. A pesar de que su sabor tiende a ser dulce, la realidad es que el azúcar natural (fructosa) presente en esta fruta no llega a niveles elevados.

La manzana es una de las frutas con menos cantidad de fructosa. - Foto: Getty Images

3. Aguacate

La Fundación Española de Nutrición (FEN) detalla que el aguacate es rico en ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos insaturados, potasio y vitaminas C, E y B6, lo que lo convierte en una excelente opción alimenticia.

“El contenido de agua del aguacate es inferior al encontrado en la mayoría de las frutas, mientras que el aporte de lípidos, como en el caso de la aceituna, es muy superior, lo que aumenta su valor calórico. Las grasas que contiene son en su mayor parte insaturadas (monoinsaturadas), destacando en particular el elevado contenido en ácido oleico”, anota la FEN.

Por su parte, Saber Vivir señala que “consumir diariamente 100 g de aguacate (una cuarta parte de una pieza grande) ayuda a reducir los niveles de colesterol y glucosa”.

El aguacate aporta grasas saludables al organismo. - Foto: Getty Images

Ajo y canela para equilibrar los niveles de glucosa

Según reseña el portal GastroLab, existen opciones naturales que contribuyen a regular los niveles de glucosa en la sangre. No obstante, vale mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. Así mismo, este tipo de tratamientos no sustituyen bajo ningún concepto la perspectiva médica.

Dicho esto, una de las opciones sugeridas por el citado portal es el té de ajo, cuyo consumo es asociado a la reducción del colesterol, desintoxicación del cuerpo y estimulación para las defensas. Además, se dice que ayuda a combatir la hipertensión.

La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, en una revisión al listado de plantas medicinales en el tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2, reseñó que los compuestos de la canela, según la creencia popular, “mejoran la sensibilidad a la insulina mediante una mejor captación de glucosa y síntesis de glucógeno”. No obstante, indicó que se requieren más estudios para recomendar la canela en el control glucémico.

El té de canela y ajo contribuye a bajar los niveles de azúcar en sangre. - Foto: Foto: Getty images.

Ingredientes:

Tres dientes de ajo molidos.

Dos rajas de canela.

500 mililitros de agua

Miel al gusto.

Procedimiento:

En una olla, hervir el agua a fuego medio.

Una vez alcance su punto de ebullición, bajar la temperatura al mínimo y agregar tanto la canela como el ajo molido.

Dejar que infusione durante 15 minutos.

Retirar del fuego y colar la bebida.

Agregar el toque de miel para endulzar y está lista para beber.

Aunque la medicina tradicional asocia este tipo de infusiones naturales al alivio de algunos síntomas, es pertinente acudir a un médico especializado para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.