Hábitos para regular los niveles de azúcar en la sangre

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga la diabetes como una enfermedad crónica; además, cuando esta no se mantiene en los niveles adecuados, puede generar otras complicaciones médicas que le pueden causar la muerte al paciente.

Las personas que padecen esta enfermedad deben tener unos cuidados especiales que les permitan tener una mejor calidad de vida y adaptarse de una mejor manera a los síntomas que se pueden derivar de esta afección.

Por lo general, deben consumir una serie de medicamentos que deben ser recetados por un profesional de la salud; además, deben seguir un estricto plan de alimentación y acompañar este hábito con la práctica frecuente de actividad física acorde para la edad y condiciones de cada paciente.

Según explica el portal de salud y medicina Medlineplus, cuando una persona padece diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica.

En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hábitos saludables que regulan los niveles de azúcar en la sangre

El portal de salud, belleza y cuidado personal Cuerpo y Mente menciona la lista de algunos hábitos que pueden mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Antes de consumirlos se recomienda contar con la aprobación de un profesional de la salud; además, cabe destacar que estos no sustituyen los medicamentos recetados por el médico tratante.

Dar un pequeño paseo después de cada comida: el medio menciona que una caminata a buen paso puede reducir los niveles de azúcar en la sangre; el medio menciona que una caminata a buen paso puede reducir los niveles de azúcar en la sangre; la idea es que se realice, luego de cada comida, durante un periodo de 20 minutos.

Realizar entrenamiento que fortalezcan las piernas: esta zona del cuerpo es una de las que más presencia de músculos tiene; por ende, “consume cantidades importantes de azúcar en forma de glucógeno, que se quema durante la realización de actividades físicas”; por eso, los profesionales de la salud recomiendan fortalecer el cuerpo en general, pero enfocándose en esta zona.