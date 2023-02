Horóscopo de Mhoni Vidente: predicciones para este jueves 9 de febrero

El día jueves está regido por el planeta Júpiter, lo que quiere decir que características como la buena fortuna y la justicia prevalecen. Mhoni Vidente, reconocida astróloga cubana, se encarga de realizar la lectura astral de este jueves 9 de febrero en donde depara lo que vivirá cada signo con el pasar de las horas.

Aries

Las personas nacidas bajo este signo experimentarán uno de los mejores momentos del mes, por lo que se darán la oportunidad de ser felices y dejarán a un lado el qué dirán los demás. Asimismo, los astros señalan que Aries progresará en el área de los estudios y el trabajo. Hoy será un día ideal para atraer la fortuna.

Tauro

De acuerdo con el horóscopo, Tauro vivirá algunos roces de pareja, así que deberá prestar atención a lo que esa persona le querrá decir. Sumado a esto, sentirá que las horas serán eternas, aunque eso le permitirá saber lo que realmente quiere para el futuro.

Géminis

Durante este jueves 9 de febrero, Géminis tendrá que abrir la mente y el corazón antes de que sea demasiado tarde. En ese sentido, comprenderá que para amar, primero hay que respetarse a sí mismo y darse el lugar que se merece. En adición, solucionará problemas del pasado.

Los astros indican que hay seis signos del zodiaco que podrán casarse en 2023. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer

Los más sentimentales del zodiaco compartirán en pareja y si se encuentran solteros, tendrán un encuentro pasional con Aries o Capricornio. La cubana dice que Cáncer ahorra por montones, aunque el dinero se hizo para gastarse y, por ello, podrá darse uno que otro gusto.

Leo

La salud de Leo se verá beneficiada al igual que la de una persona muy importante para este signo. Mhoni Vidente indica que los leones estarán sobrellevando las problemáticas y eso les traerá buenas noticias en su vida.

Virgo

Los nacidos bajo el signo de Virgo se darán la oportunidad de vivir nuevas experiencias en el amor, sin importar hasta dónde podrán llegar estas decisiones; de hecho, durante este día formalizará una relación.

Asimismo, será el momento de alejar a todas las personas tóxicas y envidiosas del área laboral.

El horóscopo suele leerse a través de las cartas del tarot. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra

De acuerdo con los astros, Libra necesitará apartarse de la monotonía, pues, de lo contrario, será consumido por esto y se desatarán problemas de pareja. En la misma línea, este zodiaco deberá aprender a convivir más con su familia y expresará sus sentimientos.

Escorpio

Se encontrará desconectado de su ser, por lo que tendrá que salir de la zona de confort y así disfrutará de las maravillas del entorno. La pitonisa indica que Escorpio irá de viaje y en ese lugar (mar, campo, bosque, etc.) tomará una decisión radical para su vida.

Sagitario

Quienes tienen el signo de Sagitario deberán volver a alimentar su vida social, ya que se acercarán planes para ello. Mhoni Vidente depara que este signo se enfocará en vivir el momento y eso le permitirá evitar desilusiones.

El horóscopo suele estar relacionado con la fortuna y la abundancia. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Los capricornianos aprenderán que no tendrán que exigir atención donde no hay ni una mínima muestra de cariño. De este modo, Capricornio comprenderá que las peleas, las malas palabras y los vicios no son la solución, sino que las energías le darán el impulso para comenzar de nuevo.

Acuario

Tendrá un día ameno en el que compartirá con amigos y allegados y se reirá por montones. La astróloga cubana depara que Acuario recibirá una invitación para ir de viaje y la aceptará sin miedo, pues todo se alineará a su favor.

Piscis

Los peces del zodiaco no tendrán problemas para dejar fluir sus sentimientos y expresarlos ante el mundo. Piscis comprenderá que el tiempo abrirá el camino ideal para crecer en el ámbito laboral y económico.