Horóscopo: estos son los signos más posesivos del zodiaco

De acuerdo con el portal especializado en astrología, El Horoscopo Dorado, existen unos signos más celosos y dominantes que otros. A pesar de que esta característica se determina por un conjunto de factores sociales, incluso la crianza, familia, amigos, entre otros, pueden influir.

Sin embargo, esto también se puede asociar a la posición de algunos astros al momento de nacer la persona, la misma posición que asigna el signo zodiacal para cada uno. En ese sentido, el portal señala que en primer lugar los signos de agua Cáncer, Escorpio y Piscis serían los más posesivos.

Estos signos son considerados los más posesivos del zodiaco pues al ser gobernados por el agua, miden el mundo con la emoción y sensibilidad. Por ello, sus relaciones afectivas tienden a ser intensas y terminan por sentir posesión hacía sus parejas.

De los tres mencionados, Escorpio es el más dominante y celoso, esto también está relacionado a que son en extremo leales, por lo que si su pareja no maneja el mismo comportamiento, empezarán a sentirse inseguros y actuar diferente.

En el segundo puesto están los signos que pertenecen a los elementos de fuego, como Aries, Leo y Sagitario. Los tres son explosivos y exclusivos, por lo que prefieren que sus parejas siempre estén cerca. En ese sentido, el portal explica que cuando una pareja se aleja Aries y Leo suelen reaccionar impulsivamente y con celos. Sin embargo, sagitario es el que tiende a actuar con más posesividad en dicho caso hipotético.

Por último están los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, estos signos también se aferran fuertemente a sus amores y amigos, sin embargo, por algún motivo ven las relaciones como logros personales y se sienten “guardianes” de las experiencias.

Virgo Zodiac Sign. Abstract night sky background - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el portal, Tauro es el signo más emotivo y posesivo, esto pues necesita intentar hacer todo lo que está en sus manos para arreglar la relación.

¿Cuáles son los signos más sinceros?

La sinceridad es uno de los valores que más se aprecia en los seres humanos, aunque muchas veces también puede molestar o ser doloroso para algún tipo de personas. De cualquier manera, siempre los humanos preferimos a alguien que sea demasiado sincero por encima de una persona que nos mienta.

Por eso según Horóscopo Negro, portal especializado en los signos del zodiaco, hay algunos nativos de estos que tendrán mayor capacidad de decir siempre la verdad así esto los lleve a ser odiados por los demás.

Según los expertos el signo del zodiaco más sincero es Sagitario. Los nativos de este no sienten en ningún momento necesidad de mentir, cuentan con una personalidad completamente liberal que no encaja con todo el mundo, pero que siempre es auténtica. Los pertenecientes a este signo odian estar rodeados de gente falsa que no hable con la verdad.

Otro signo que destaca por su sinceridad es Aries. Ya que a los nacidos bajo este signo les gusta ser directos y no hacer las cosas sin ningún tipo de rodeos. Los Aires prefieren decir las cosas tal cual como las piensan, sin importar si es pareja, familiar, amigo o desconocido el que va a recibir su opinión.

El tercer signo que más características de sinceridad tiene es Leo, ya que este tipo de personas odian a la gente que va con rodeos. Los nativos de este signo prefieren ser directos ya que son valientes para afrontar las consecuencias de decir la verdad. No buscan conflictos con sus palabras, pero tampoco les interesa evitarlos.

Finalmente, Cáncer fue otro signo que se destacó por su sinceridad frente a los demás. A los Cáncer siempre se les nota la transparencia en sus palabras y sus actos. Dentro de ellos se destaca la bondad y la empatía con los demás, sin embargo, muchas veces no recibe la misma sinceridad que le ofrece a todo el mundo. Los nativos de este signo prefieren ser odiados diciendo la verdad que ser queridos mintiendo.