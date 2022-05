Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 30 de mayo al 5 de junio

Comenzó una nueva semana que marca el fin de mayo y arranca con junio, razón por la cual los astros suelen moverse y, a partir de ello, la astróloga cubana Mhoni Vidente da a conocer su horóscopo semanal.

Para la experta, cada signo del zodiaco tiene su propia esencia, vive a su manera y en esta oportunidad, como suele hacerlo, aborda temas personales, como el amor, la economía o el trabajo, según el interés y centralidad para cada sujeto.

Astrología y horóscopo. La mano de la adivina sostiene las brillantes piedras zodiacales en la palma de su mano sobre el libro abierto. El concepto de adivinación y magia. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries

Empieza con una nueva etapa personal, por lo que la astróloga dice que es el momento de alejarse de las personas que no le dan beneficios más allá de la diversión, así sean los propios familiares. En cuanto al amor, llegará una persona del signo tierra para resolver altercados que sucedieron en el pasado, lo mejor es sentir felicidad y evitar pelear de nuevo.

Tauro

Habrá una transformación radical. Con la llegada de junio, los nacidos bajo el signo de Tauro vivirán a su manera, tanto así que si sienten que los están cohibiendo tomarán decisiones extremas, como alejarse del ser que tanto ama. Si lo que busca es alegría, es el momento de solicitar el puesto que merece en cualquier área, principalmente en el trabajo.

Géminis

Los geminianos serán un poco ególatras, pues atenderán cada uno de sus conflictos y pensarán primero en ellos antes que en los demás. Sin embargo, obtendrán energía para regalar por montones y eso será un punto a favor.

Cáncer

Comenzó la semana mayor para Cáncer, pues el inicio de junio denota la celebración de su cumpleaños. En ese sentido, los astros indican que entrará en una etapa de metamorfosis la cual será clave para aprender a controlar los sentimientos.

Leo

El trabajo será el principal tema que hará de los leones del zodiaco una semana llena de oportunidades. De acuerdo con el horóscopo de la vidente, estas personas podrán empezar de nuevo y el Sol los guiará hacia el éxito.

Virgo

Será una semana en la que el aprendizaje en cualquier ámbito es el protagonista y camino de vida. Mhoni Vidente dice que las personas con el signo de Virgo darán más valor a cada una de las cosas que tiene y espera alcanzar, también entenderán que cada problema tiene una solución por más difícil que sea.

Libra

En este comienzo de semana la encomia le sonríe a Libra. Para la astrología cubana, es hora de seguir la intuición que siente para poder materializar los sueños. Por otro lado, en las relaciones sociales, se acerca un viaje con amigos o familiares donde habrá una buena convivencia.

Escorpio

Esta semana y, en términos generales, el mes de junio será determinante para la vida de Escorpio. Teniendo en cuenta las predicciones de la vidente, habrá una madurez personal para este signo. No obstante, esto se podría deber a una traición, así que lo más recomendable es estar atento a cualquier acción de aquellos con los que comparte.

Sagitario

Si Sagitario tiene algo en mente lo logra, pero la conocedora en el tema aconseja no comentar sus ideales a nadie, pues no a todos les gusta ver el progreso. Por otra parte, hará trámites de estudio y en el amor “es mejor no entenderlo sino solo sentirlo”.

Capricornio

Es el momento para madurar y ver la vida con un poco más de responsabilidad, esto debido a que la fiesta y la diversión no es la solución a los problemas personales. En consecuencia, si Capricornio no para, sus estudios son los que primordialmente se verán afectados, según Mhoni Vidente.

Acuario

Se aproxima un viaje que tiene que ver con asuntos laborales, pero también lo aprovecha para tomar unas pequeñas vacaciones. Respecto a los asuntos amorosos, las decisiones que piensa tomar las debería hacer con calma, sin presión, para luego no arrepentirse.

Piscis

De acuerdo con el horóscopo de la astrologa, Piscis está cambiando en el terreno laboral, así que debe centrarse en ello y no atormentarse con pensamientos negativos. Por otro lado, extraña el amor de la familia y lo mejor es contactarse o ver a sus seres queridos lo más antes posible. En el amor, llega una nueva persona o si ya la tiene habrá formalidad.