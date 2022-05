Horóscopo | Los signos del zodiaco que tendrán más fortuna en el amor en junio

Una de las razones por las que varios sujetos suelen consultar el horóscopo es el tema del amor. Usualmente, los movimientos de los astros son analizados para que los expertos en astrología den a conocer sus predicciones que comprometen a cada signo del zodiaco.

No todos los signos son iguales, pues debido al día y el elemento al que pertenecen desarrollan comportamientos y actitudes que pueden discrepar. El portal de Nueva Mujer dice que los astros suelen ser la guía perfecta para afrontar las transformaciones en el amor, por lo que en junio habrá tres signos afortunados en este aspecto.

Si se aborda el amor desde la psicología, se trata de un sentimiento que se desarrolla día a día y en el que se pueden ver comprometidas una o varias personas. Por otro lado, la Real Academia Española define al amor como “deseo por alguien o algo” y, por último, en la astrología es el camino para saber qué pasa con las relaciones y romances de cada sujeto.

En ese sentido, el sitio web Terra dice que hay un trío de signos del zodiaco que tendrán fortuna en el amor durante el mes que viene, junio. Para los expertos, el sexto mes del año es elegido por muchas parejas para casarse, pero también es el tiempo para ser realistas y dejar o seguir con el ser amado.

Signos del zodiaco dentro del concepto de astrología y horóscopos. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

No todos los sujetos tienen la misma conexión en el amor, incluso hay quienes manifiestan no haberse enamorado en el transcurso de su vida. No obstante, la prosperidad cariñosa les sonríe a los siguientes signos:

Géminis

Los conocedores del horóscopo señalan que la Luna en trígono con Venus y el Sol en Géminis se aposenta de los deseos de este signo. Han sido días difíciles, pero en junio no faltará diversión.

Terra consigna que, debido al movimiento de los astros, los geminianos realizan y plantean diversos planes con su pareja.

En esta nueva experiencia, expresiones llenas de alegría y entusiasmo vibrarán para que sean semanas de energía. Asimismo, es el momento de agradecer por lo bueno y malo, dirigirse hacia los demás, sentirse cómodo en la relación y no tener dudas de lo que siente por el otro.

Sagitario

Durante la primera quincena de junio habrá gastos y también dinero que aprovechará con ese ser especial. Pero eso no es todo, porque luego de esto llegan los tránsitos de Júpiter y eso significa más sorpresas.

El citado portal menciona que en la tercera semana del mes habrá una elección de vida para las personas de sagitario y tiene que ver con tres aspectos, según los pensamientos de cada quien:

Así las cosas, será un mes sorprendente, al punto en el que podría revelar y conocer la capacidad de amar que tiene en el corazón, mente y espíritu.

El amor puede intervenir al momento de efectuar un encuentro sexual (Photo by Christian Charisius/picture alliance via Getty Images) - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Tauro

El amor será dulce y esto es porque puede que tome la decisión de establecerse en definitiva con el ser que adora. De acuerdo con el horóscopo, la Luna en cuadratura con Júpiter detalla que es el momento de seguir adelante, además de ser bondadosos con los demás.

“Fuiste bueno con esta persona y ahora esta persona está haciendo todo lo posible para hacerte saber que desea cuidarte toda la vida”, publicó Terra.

En conclusión, a los nacidos en tauro se les dice que esta forma de amar es nueva, nunca la había sentido así, será un tiempo de conocimiento y fortuna por cualquier lado que se vea.