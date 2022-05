Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 23 al 29 de mayo: predicciones en salud, dinero y amor

A pocos días de que finalice el quinto mes del año, la astrología se toma el poder para dar a conocer predicciones a través de la lectura del horóscopo.

Una de las astrólogas más reconocidas es Mhoni Vidente, la cubana suele manifestar ante los demás sus interpretaciones en salud, dinero y amor, temas que son considerados importantes por muchos.

Signos zodiacales astrológicos dentro del círculo del horóscopo. Astrología, conocimiento de las estrellas en el cielo sobre la vía láctea y la luna. El poder del concepto del universo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries

La vidente indica que será una semana para cambiar y tomar el vuelo, es decir, partir de los lugares o escenarios que no son fructíferos. Para lograr el cometido, es necesario buscar la independencia familiar, además empezar a madurar. Por otro lado, tomará un viaje, actualizará los estudios universitarios y, en el amor, conseguirá una pareja estable.

Tauro

Llegarán nuevas propuestas laborales durante estos días, pero para que esto suceda es indispensable evitar cualquier discusión o altercado. En cuanto a la salud, el hígado se puede estar viendo comprometido si no cuida los hábitos alimenticios. Será una semana de exámenes y un nuevo amor se asomará a la puerta.

Géminis

La astróloga cubana dice que la economía se verá solventada. Si tiene planeado un viaje por el cumpleaños no hay que dudar en hacerlo realidad, además podría buscar nuevos rumbos en otros espacios. Conseguirá una pareja estable, pero debe mitigar el consumo de alcohol y comida chatarra.

Cáncer

Las personas con el signo de Cáncer podrán resolver situaciones de trabajo y amor que han venido experimentando en los últimos días. Según Mhoni Vidente, es el tiempo para volver a estudiar y seguir adelante en lo profesional. Por otra parte, recibirá una invitación para un proyecto audiovisual y un amor del pasado aparecerá para pedir perdón.

Leo

Esta semana, el horóscopo le depara a los leones del zodiaco que deben estar atentos a todo lo que ocurra en el entorno para evitar traiciones. Respecto al factor económico, los astros indican que se arreglarán las situaciones de dinero. Se le recomienda caminar, cuidarse de los dolores de espalda y podría llegar a conocer personas más compatibles en el amor.

Virgo

Para los más ordenados del horóscopo, habrá una fluidez laboral y abundancia económica. La astrología comparte que es el momento de dar el siguiente paso en una relación, es decir, no alejarse de la posibilidad de construir un futuro estable con esa persona. Durante estos días pagará las deudas que le atormentan.

Libra

Mhoni Vidente dice que debe eliminar por completo el miedo al qué dirán los demás y, al contrario, arriesgarse a experimentar nuevas sensaciones. Aprenderá a estar en paz consigo mismo y llegará el amor verdadero que tanto busca. Si tiene pareja, habrá química sexual y un posible embarazo. Respecto a la salud, se arreglará un problema dental y atenderá una afección visual.

Escorpio

Es el momento de elegir el camino que más le convenga para progresar en la vida. De acuerdo con el horóscopo de la cubana, esta semana Escorpio sentirá el karma, por lo que debe pensar muy bien antes de actuar. Hay que mejorar la alimentación, habrá mucho trabajo y no hay que precipitarse a la decisiones amorosas.

Varios de los movimientos que se dan en el espacio exterior pueden repercutir en la lectura del horóscopo, según astrólogos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sagitario

Para crecer en la vida hay que sentirse como un “triunfador”, es así como Mhoni Vidente le dice a Sagitario que no debe dejarse influenciar por aquellas personas que se aprovechan de su talento. En consecuencia, se recomienda alejarse de las amistades y amores tóxicos. Por otro lado, pagará las deudas de una tarjeta de crédito y le llegará una propuesta de estudio.

Capricornio

Será una semana de transformaciones laborales, las cuales estarán ligadas a la prosperidad. Conjuntamente, dejará todo listo para comenzar una maestría o diplomado. En el amor, decide empezar con una relación formal de pareja y la suerte estará del lado de los nacidos en Capricornio.

Acuario

La mente debe cambiar para que eso que tanto desea se materialice. Según la astróloga cubana, será una semana de estrés laboral y juntas que provocarán inestabilidad, pero si logra controlarlo será todo un éxito. Además, debe evitar cargar cosas pesadas para no sentir dolencias en la espalda. En cuanto a la vida amorosa, alguien podría llegar a pedir perdón, es el momento de eliminar los rencores.

Piscis

No hay que rendirse y, al contrario, poner toda la fuerza posible en las metas que desea cumplir. Si tiene planeado estudiar, es la hora de tomar esta oportunidad. En cuanto al amor, piensa mucho en una persona del pasado y lo mejor es quedar en paz y no cargar con energías que no le convienen. Se le recomienda ahorrar, quitar los comportamientos impulsivos y dejar los estados de pereza y depresivos.