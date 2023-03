Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este domingo 26 de marzo

La reconocida pitonisa Mhoni Vidente se roba la atención de una buena parte de internautas, luego de que aparece en redes sociales hablando y haciendo predicciones sobre el futuro. Precisamente, entre lo más reciente, la vidente se refirió a lo que le espera a los signos zodiacales este domingo, 26 de marzo de 2023.

Mhoni Vidente es de las astrólogas de habla hispana más famosas. - Foto: YouTube @CanalOficialMhonividente

Aries: la mujer aseguró en su pódcast que las personas regidas por este signo deben cuidar las palabras que salen de su boca porque pueden afectar mucho a quienes se encuentran a su alrededor. Es importante tener diálogo con la pareja y llegar a acuerdos.

Tauro: las personas de este signo deben aprovechar el día para liberarse de cargas que han acumulado durante la semana para empezar la que sigue con pie derecho. Mhoni recomienda hacer ejercicios de respiración y ejercicio para liberar malas energías.

Géminis: este domingo y durante algunos días llegarán ataques de ira que se deben controlar, sobre todo si se está en una relación ya que podría causar mucho daño. La comunicación es la base de una pareja y por eso debe tener presente que es necesario expresar lo que se siente.

Cáncer: es importante que este signo se aleje de todas aquellas cosas, situaciones o personas que resultan siendo tóxicas pues no dejará que fluya lo bueno que viene. Quienes estén bajo este signo deben enfocarse en sí mismos.

La vidente dio sus predicciones para este domingo, 26 de marzo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Leo: los leones tienden a ser muy distraídos según la vidente cubana y esto puede generar problemas a largo plazo, más cuando se trata de la pareja. La recomendación es que haga un enfoque en el aquí, en el presente y el ahora para que el cambio empiece a darse.

Virgo: las cosas que llegan a la vida tiene una razón, y no todo se trata de tragedias, lo importante es que se tomen con mucha paciencia y calma para saber afrontarlas. Mhoni Vidente indicó que para estas personas es importante hacer un plan que ayude a mejorar tanto en lo físico como en lo emocional.

Libra: las prioridades deben aplicarse en temas de trabajo, personal, amoroso, etc., pero lo que no se debe olvidar es que también es importante el amor propio, quizá las personas de este signo están pasando por un dolor en el corazón y no saben cómo enfrentarlo, sin embargo, la vidente aseguró que no se trata de salir a buscar a otros por llenar vacíos sino de encontrarse y subir el autoestima.

Escorpio: es importante cuidar se uno mismo y este domingo será perfecto para hacerlo. Es hora de dejar atrás malos hábitos y distraer la mente con cosas positivas, salidas con amigos, la pareja o incluso un plan familiar.

Sagitario: Mhoni Vidente ha dicho que es vital tener un equilibro emocional durante este día y la semana que entra. Aunque a los regidos por este signo les gusta ayudar, muchas veces se olvidan de sí mismos y por eso deben recordar que la prioridad son ellos.

Capricornio: todos los seres humanos cometen errores, pero lo importante es reconocerlos y buscar soluciones. Este domingo debe hacer una pausa y pensar si en algunas ocasiones ha actuado de tal manera que pudo herir a su pareja, y si fue así, es hora de tomar acción y bajar la cabeza.

Hay quienes relacionan al horóscopo con una luz espiritual. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Acuario: quienes hayan tenido problemas en el amor, con la pareja, este día será de vital importante para arreglar los conflictos. No importa quién haya tenido la culpa, es un buen momento para dar el primer paso y no perder a esa persona que tanto quiere.

Piscis: para Mhoni Vidente es importante escuchar lo que dice el cuerpo pues está claro que envía señales cuando algo no anda bien. Si ha estado teniendo molestias con el corazón no lo deje pasar por alto y tenga en cuenta un cambio de alimentación.