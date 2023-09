Ingredientes caseros para alisar el cabello naturalmente

Para muchas mujeres y hombres, tener un pelo liso y brillante es esencial en el diario vivir por su fácil manejo; sin embargo, su cuidado no solo es difícil sino también costoso, dado que muchos acuden a alisados permanentes que pueden dañar la fibra capilar o a tratamientos invasivos que tarden tiempo en dar resultado.

La revista Mejor con Salud detalla que “una dieta equilibrada ayuda al crecimiento sano y fuerte del cabello, según afirma este estudio realizado por el Baylor College of Medicine (Estados Unidos). Si no tienes ningún tipo de alergia alimentaria o enfermedad, no deberías excluir estos nutrientes de tu alimentación”.