“La buena mano”: María Manotas reveló su secreto para lucir bien recién levantada

En marzo de 2022, la arquitecta Mari Manotas confirmó su separación del reconocido comediante Alejandro Riaño, con quien tuvo una relación de casi seis años y tres hijos. En su momento, la empresaria explicó que la relación finalizó porque se dieron cuenta de que estaban en caminos diferentes; no obstante, afirmó que siempre iban a estar apoyándose mutuamente como padres y amigos.

Desde entonces, la empresaria y modelo colombiana ha compartido varios detalles de su vida personal y amorosa por medio de redes sociales y hace unos días se refirió a su actual pareja en el programa ‘Lo sé Todo’: “[Estoy] feliz, la verdad es un pelado superchévere, es cero famoso, no lo conoce nadie y me encanta. Me lo presentaron para algo de trabajo y la verdad es que el trabajo era otra cosa”.

Con ello, la arquitecta, quien es muy activa en redes sociales, en las últimas horas subió a sus redes sociales una publicación que causó revuelo en los internautas. Manotas le respondió con cierto picante a una seguidora que le preguntó con admiración por su apariencia de recién levantada, luego de que la arquitecta publicara un ‘reel’ en Instagram en el que mostró, en pijama y luciendo muy bien arreglada, su rutina para comenzar el día.

“Ve, qué hay que hacer pa’ levantarse así, porque yo me levanto podrida”, comentó Tatiana Franko en la publicación.

Enseguida, Mari Manotas respondió: “La buena mano”. Este comentario provocó ciertas suspicacias entre sus seguidores, quienes se preguntaron para quién iba dirigido el mensaje.

“A mí me gustan hasta los 40″: sin tapujos, Shaira reveló que le gustan los hombres mayores

En 2011, Shaira Selena Peláez se dio a conocer en todo el país gracias al talento que demostró a sus ocho años en el concurso Factor XS, del que fue ganadora. Desde entonces, la cantante colombiana ha seguido forjando su carrera como solista y, además, se ha convertido en una de las mujeres más activas en redes sociales.

Con ello, la vida amorosa de Shaira ha sido muy cuestionada por sus seguidores y hace varios meses, la cantante sorprendió a más de uno al afirmar que dentro de sus gustos personales estaban los hombres mayores. Actualmente, Shaira tiene 19 años y no tiene ningún problema con involucrarse en una relación sentimental con una persona mayor.

Esta afirmación la volvió a ratificar nuevamente esta semana durante una entrevista con la emisora Tropicana, en la que reveló varios detalles de su vida personal y artística. En medio de la conversación, uno de los periodistas comentó que la artista colombiana no aparentaba la edad que tiene, sino que luce de 25 años. A esta afirmación, Shaira en medio de risas explicó el por qué le gusta lucir mayor.

“Hay que buscar el rango de edad, entonces toca así para que no digan eso de que: ‘Ahí hay cárcel’”, dijo la artista.

Ante este comentario, los periodistas de la emisora no dejaron pasar la oportunidad y le pidieron a la santandereana que explicara de cuántos años tenía que ser un posible pretendiente.

“Alguien de 30 [años] me echaba los perros y para mí era normal, es una diferencia de edad buena. O sea, voy a decir una cosa por primera vez y la gente me va a joder. A mí me gustan hasta los 40″, concluyó.